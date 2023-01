एडम गिलक्रिस्ट को टेस्ट में बेस्ट नहीं मानता क्रिकेट आइसलैंड, किया विवादित ट्वीट

टेस्ट क्रिकेट में अगर बेस्ट विकेटकीपर बल्लेबाज की बात हो तो शायद आपके जहन में भी सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट (Adam Gilchrist) का नाम आता होगा. कंगारू टीम के लिए नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने वाली गिलक्रिस्ट आते ही मैदान पर बेखौफ अंदाज से बैटिंग करते थे और कुछ ही पलों में वह मैच का रुख अपनी टीम की ओर मोड़ देते थे. लेकिन आइसलैंड क्रिकेट ने गिलक्रिस्ट को बेस्ट न बताकर एक नई बहस छेड़ दी है. उसने अपने अधिकारिक टि्वटर अकाउंट से गिलक्रिस्ट के बेस्ट होने पर सवाल उठाए हैं.

ऑस्ट्रेलिया की लगातार तीन वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के अहम सदस्य रहे गिलक्रिस्ट टेस्ट क्रिकेट में नंबर सात पर बल्लेबाजी करने उतरते और विपक्षी टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देते. लेकिन आइसलैंड क्रिकेट का मानना कुछ अलग है. उनका मानना है कि गिलक्रिस्ट को सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर बल्लेबाज कहना सही नहीं है.