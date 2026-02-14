Hindi Cricket Hindi

If A Question Comes Out Of Syllabus We Do Not Says Suryakumar Yadav On Usman Tariq Ahead Of India Vs Pakistan Match In T20 World Cup 2026

IND vs PAK: 'सिलेबस से बाहर का सवाल...' तारिक पर क्या बोले सूर्यकुमार यादव, आगा ने बताया 'ट्रंप-कार्ड'

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले से पहले उस्मान तारिक की खूब चर्चा हो रही है. इस पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बड़ा ही रोचक जवाब दिया है.

What Suryakumar Yadav Said on Usman Tariq

नई दिल्ली: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले से पहले जिस एक खिलाड़ी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह उस्मान तारिक है. पाकिस्तान के इस मिस्ट्री स्पिनर को लेकर कई तरह सवाल और संशय हैं. कभी उनके ऐक्शन को लेकर बात की जाती है तो कभी उनके वैरिएशन पर. और अब जब मैच शुरू होने में 24 घंटे के करीब का वक्त बचा है तब दोनों कप्तानों से भी इसी पर सवाल किया गया.

रविवार, 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम पर आमने-सामने होंगे. और इससे पूर्व संध्या पर सलमान अली आगा और सूर्यकुमार यादव ने अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस्मान तारिक को लेकर सवाल किया गया. तारिक का ऐक्शन काफी अलग है. वह गेंद फेंकने से पहले रुकते हैं. और यह ब्रेक ही कई बार बल्लेबाजों को परेशान करता है. बल्लेबाजों का नैचरल फ्लो थोड़ा डिस्टर्ब होता है. और इसी वजह से उन्हें खतरनाक माना जा रहा है.

अगर कोई सवाल सिलेबस के बाहर से आता है तो…

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उस्मान तारिक से मिलने वाली चुनौती पर बहुत ही सटीक और सीधा जवाब दिया. भारतीय कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘अगर कोई सवाल सिलेबस के बाहर से भी आता है तो आप उसे छोड़ नहीं सकते. वह अलग हैं. लेकिन हम खुद को सिरेंडर तो नहीं कर सकते. हम उनका सामना करने को लेकर उत्साहित हैं.’ यह देखना वाकई मजेदार होगा कि भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तान के इस तुरुप के पत्ते का जवाब किस तरह देते हैं.

सलमान अली आगा ने बताया ट्रंप कार्ड

वहीं पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भी तारिक की तारीफ की है. उन्होंने उनके ऐक्शन का बचाव किया और उन्हें तुरुप का पत्ता बताया. आगा ने कहा, ‘उस्मान हमारे 15 खिलाड़ियों में से एक हैं, हम उन्हें उसी नजर से देखते हैं. मीडिया ने उन्हें बड़ा बना दिया. वह बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं.’ आगा ने कहा, ‘तारिक बीते कुछ महीनों से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. पीएसल में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था. आप उन्हें हमारा ट्रंप कार्ड कह सकते हैं.’

क्या उस्मान तारिक पर इन सब सवालों का असर पड़ता है, इस पर उन्होंने कहा, ‘उसे इन बातों की कोई परवाह नहीं है. जब से उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया है, लोग उसके बारे में बातें करते रहे हैं. वह समझदार और परिपक्व है, इसलिए इन चीजों से प्रभावित नहीं होता. उसे आईसीसी द्वारा दो बार मंजूरी भी मिल चुकी है और उसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी के लिए जो भी जरूरी था किया है.’

कैसा है उस्मान तारिक का रिकॉर्ड

उस्मान तारिक 30 साल के स्पिनर हैं. उन्होंने बीते साल ही पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया था. उन्होंने अब तक चार टी20 इंटरनेशनल मैच ही खेले हैं और इसमें 11 विकेट लिए हैं. उनका इकॉनमी रेट 5.93 का है.

