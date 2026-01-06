Hindi Cricket Hindi

If Bangladesh Quit From Icc T20 World Cup So What Kind Of Losses They Will Face

T20 वर्ल्ड कप में अगर बांग्लादेश भारत नहीं आने की अपनी जिद पर अड़ा रहा तो उसे हो सकता है भारी आर्थिक नुकसान! जान लें...

IPL में बांग्लादेशी क्रिकेटर को हटाने के बाद बांग्लादेश ने भारत आकर टी20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया है. उसने ICC को पत्र लिखकर अपने मैचों का स्थान बदलने की गुजारिश की है. लेकिन अगर ICC ने नहीं मानी उसकी बात तो फिर...

बांग्लादेश क्रिकेट टीम @ICC/x

भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में लगातार तनाव बढ़ रहा है. वहां अगस्त 2024 में चरमपंथी ताकतों में प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलटकर उन्हें देश से बाहर कर दिया था. इसके बाद से वहां हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं. भारत ने इस पर लगातार चिंता व्यक्त की है. इस बीच भारत में हिंदू संगठनों के दबाव के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman) को IPL 2026 के सीजन से हटा दिया है. BCCI ने मुस्तफिजुर को खरीदने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को निर्देश दिया था कि वह 9.20 करोड़ में बिके इस क्रिकेटर को तत्काल टीम से रिलीज कर कर दे और उसे इस खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट का विकल्प मिल जाएगा.

अपने खिलाड़ी को इस लीग से हटाने का फैसला सुनकर बांग्लादेश तिलमिला गया और उसके क्रिकेट बोर्ड ने आनन-फानन में इमर्जेंसी मीटिंग कर भारत के खिलाफ सख्त निर्णय लेकर अपना विरोध जताने की कोशिश की है. इस कड़ी में उसने कहा कि अब उसकी टीम आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आ सकती क्योंकि उसकी सुरक्षा को खतरा है. बता दें टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से हो रही है, जहां उसे ग्रुप C में रखा गया है. इस ग्रुप में उसके अलावा वेस्टइंडीज, इटली, इंग्लैंड और नेपाल की टीमें शामिल हैं.

बांग्लादेश के अपने शुरुआती 3 मैच कोलकाता के ईडन गार्डेंस के मैदान पर खेले जाएंगे. इसके अलावा ग्रुप स्टेज का अपना अंतिम मैच वह नेपाल के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलना तय हुआ है. लेकिन IPL से उसके खिलाड़ी का नाम हटने के बाद उसने ICC को पत्र लिखकर सुरक्षा कारणों से अपने सभी मैच भारत की बजाए श्रीलंका में कराने की रिक्वेस्ट की है. इस पर ICC के फैसले का अभी इंतजार है.

ऐसे में अब कुछ पहलू हैं, जिनसे बांग्लादेश को नफा या नुकसान हो सकता है.

पहली तस्वीर यह है कि ICC बांग्लादेश की अपील को स्वीकार कर ले और उसके सभी मैच भारत की बजाए श्रीलंका शिफ्ट कर दे, जबकि बाकी का टूर्नामेंट प्लान के मुताबिक चलने दे. उस स्थिति में दुनिया की ऐसी दो टीमें हो जाएंगी, जो भारत आकर नहीं खेलेंगी. एक टीम पहले से ही पाकिस्तान है. 20 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में श्रीलंका भारत के साथ सहमेजबान है. लेकिन अभी तक उसे श्रीलंका और पाकिस्तान के मैचों की ही मेजबानी मिली थी. अब बांग्लादेश के मैच भी उसे मिलने से कुछ चुनौतियां आ सकती है. उसे स्टेडियम के तौर पर पिचों को तैयार रखना होगा. मैच के दिनों को अडजस्ट करना होगा और फिर बांग्लादेश के खिलाफ आकर जो-जो टीमें खेलेंगी तो बांग्लादेश और दूसरी टीमों उनके सपॉर्ट्स के ठहरने के इंतजाम करने होंगे. इसके अलावा लॉजिस्टिक्स के दूसरे पहलू भी हैं, जिनका ख्याल करना होगा.

पहले भी ICC टूर्नामेंट ऐसा हुआ है. हाल ही में जब ICC चैम्पियन्स ट्रॉफी 2025 में भारत ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान जाने से इनकार किया तो भारत के सभी मैच दुबई में आयोजित किए गए, जबकि पहले पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का अकेला मेजबान था.

Add India.com as a Preferred Source

दूसरी तस्वीर यह है कि ICC से टूर्नामेंट के मुख्य मेजबान भारत (BCCI) से बात करे और बांग्लादेश की सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद उसे प्लान के मुताबिक ही वहीं खेलने के निर्देश दे. यदि वह ऐसा नहीं मानता है तो उसे टी20 वर्ल्ड कप से हटना होगा. इस स्थिति में यह संभव है कि टूर्नामेंट में सिर्फ 19 टीमें ही भाग लें और प्लान के मुताबिक बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले मैचों के रद्द होने पर विरोधी टीमों को वॉकओवर के अंक मिलें.

इससे पहले भी दो बार वनडे वर्ल्ड कप में ऐसा हो चुका है. 1996 वर्ल्ड कप सुरक्षा कारणों का हवाला देकर ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने श्रीलंका का दौरा करने से मना कर दिया था. ऐसे में श्रीलंका को दोनों मैचों की तय अंक वॉकओवर (विजेता के रूप में) अंक दिए गए थे. वहीं साल 2003 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों ने जिम्बाब्वे और केन्या जाने से इनकार कर दिया.

तीसरी तस्वीर यह है कि ICC बांग्लादेश के टूर्नामेंट से हटने के बाद यह तय करे कि क्या कोई दूसरी टीम को उससे रिप्लेस किया जा सकता है. लेकिन उसे देखना होगा कि असोसिएट्स देशों से क्या कोई टीम अचानक टी20 वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए तैयार हो सकती है? अगर ऐसा होता है तो प्लान के मुताबिक टूर्नामेंट में 20 टीमें ही भाग लेंगी और ग्रुप C में नई टीम बांग्लादेश को शामिल किया जा सकता है.

इससे पहले 2016 में आयोजित हुए U19 वर्ल्ड कप में ऐसा देखने को मिला था, जब ऑस्ट्रेलिया के हटने पर आयरलैंड को मौका मिला था. इससे पहले जिम्बाब्वे ने साल 2009 के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का फैसला किया था, तब स्कॉटलैंड ने उसे रिप्लेस किया था.

बांग्लादेश के होंगे आर्थिक नुकसान

अगर ICC की बांग्लादेश की मांग को ठुकरा देता है और उसे टूर्नामेंट में यथास्थिति खेलने को कहता है. वहीं वह भारत आकर टूर्नामेंट खेलने को राजी नहीं होता है तो उसे तब बड़े आर्थिक नुकसान भी हो सकते हैं. ICC ने इस बार टी20 वर्ल्ड कप में क्वॉलीफाई करने वाली टीमों के लिए पैसे के बंटवारे की नई स्लैब्स तैयार की हैं. इसके मुताबिक टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों को 3 लाख डॉलर यानी करीब 2.70 करोड़ भारतीय रुपये मिलेंगे. वहीं अगर ये टीमें टूर्नामेंट के अंतिम 12 का तक का सफर तय करती हैं तो उस स्थिति में नंबर 5 से नंबर 12 तक रहने वाली टीमों को 4.5 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 4 करोड़ रुपये मिलेंगे.

इसके अलावा अंतिम 4 में पहुंचकर सेमीफाइनल में हारने वाली दो टीमों के लिए यह राशि 9.5 लाख अमेरिकी डॉलर (8.65 करोड़ रुपये). फाइनल हारने वाली टीम को 1.6 मिलियन डॉलर यानी करीब 10 करोड़ रुपये और 3 मिलियन डॉलर यानी करीब 20 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिलेगी. इतना ही नहीं ऐसे मामलों में ICC सदस्य देश पर कार्रवाई करते हुए उस पर जुर्माना भी ठोक सकती है. इसके अलावा उस पर निश्चित समय के लिए बैन भी लगा सकती है.