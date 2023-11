अगर भारतीय बल्लेबाजों ने एडम जम्पा को अच्छी तरह से खेला तो मैक्सवेल को बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी होगी: इयान चैपल

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल (Ian Chapell) का मानना ​​है कि अगर भारतीय बल्लेबाज लेग स्पिनर एडम जम्पा (Adam Zampa) को संभालने में सक्षम हैं तो रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले वनडे विश्व कप फाइनल में ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) को बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी होगी.

Also read: यह सात संयोग कर रहा इशारा, तीसरी बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीत सकती है टीम इंडिया

जम्पा ने रविवार के फाइनल में टूर्नामेंट के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में प्रवेश किया, उन्होंने 21.40 की औसत और 5.47 की इकॉनमी रेट से 22 विकेट लिए. दूसरी ओर, मैक्सवेल का इकॉनमी रेट 4.72 रहा है और उन्होंने सितंबर में राजकोट में भारत के खिलाफ शानदार 4-40 का विकेट आंकड़ा भी हासिल किया था.

India and Australia are brimming with bowlers who could influence the #CWC23 finale at any point

The five epic duels that could swing the epic showdown https://t.co/jB1RlZImt1 pic.twitter.com/VaShEza5kk

— ICC (@ICC) November 18, 2023