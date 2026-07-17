पार्थिव पटेल बोले- अगर लॉर्ड्स वनडे रोहित शर्मा के करियर का आखिरी वनडे है तो वह करना चाहेंगे यह काम

पार्थिव पटेल ने कहा, अगर रोहित शर्मा अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं तो वह लॉर्ड्स में यादगार पारी खेलना चाहेंगे. हमने देखा है कि वह अकसर दो-तीन पारियों में फ्लॉप होते हैं तो फिर बड़े-बड़े स्कोर बनाकर मैच का रुख मोड़ देते हैं.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 17, 2026, 4:15 PM IST
Rohit Sharma
रोहित शर्मा @BCCI

भारत के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा के वनडे करियर पर संकट के बादल छा गए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे वनडे के बाद सिलेक्टर्स रोहित को टीम में नहीं रखना चाहते हैं. पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने रोहित के भविष्य को लेकर चली रही अटकलों पर अपनी राय दी है.

पार्थिव पटेल का कहना है कि अगर इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला तीसरा वनडे रोहित का भारत की जर्सी में आखिरी मैच होता है, तो उन्हें उम्मीद है कि यह अनुभवी बल्लेबाज एक यादगार पारी खेलकर शानदार अंदाज में विदाई लेना चाहेगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी ‘आईएएनएस’ को बताया कि इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को मशहूर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाले मैच के बाद इस पूर्व कप्तान को वनडे टीम में चुने जाने की संभावना कम है.

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सूत्र के मुताबिक, अजीत अगरकर की अगुवाई वाली राष्ट्रीय चयन समिति ने 50 ओवर के फॉर्मेट में इस अनुभवी बल्लेबाज को टीम में शामिल नहीं करने का फैसला किया है. वे साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले 2027 पुरुष वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल को खेलने का ज्यादा मौका देना चाहते हैं.

पार्थिव ने ‘जियोस्टार’ पर कहा, ‘अगर लॉर्ड्स वनडे वाकई उनके करियर का आखिरी मैच है, तो रोहित शर्मा शतक के साथ विदाई लेना चाहेंगे. वह ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम हैं. हमने उनके पूरे करियर में देखा है कि दो-तीन बार कम स्कोर बनाने के बाद, वह अक्सर अगली ही पारी में मैच जिताऊ पारी खेलकर वापसी करते हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच हमेशा निरंतरता का अंतर रहा है.’

यह फैसला अनुभवी बल्लेबाज के हालिया फॉर्म को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण लिया गया है. सोफिया गार्डन्स में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भी रोहित 47 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 26 रन ही बना सके थे. पार्थिव ने आगे कहा, ‘हो सकता है कि रोहित हर मैच में बहुत ज्यादा रन न बनाएं, लेकिन जब वह रन बनाते हैं, तो एक बड़ी पारी खेलते हैं और अक्सर ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का अवॉर्ड जीतते हैं. दूसरे वनडे मैच में वह सहज नहीं दिखे. असमान उछाल ने उन्हें परेशान किया और वह कभी भी अपनी लय नहीं पकड़ पाए.’

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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