अगर MS धोनी चेन्नई के लिए खेल रहे हैं तो फिर उनका नंबर 8 या 9 पर बैटिंग करने के कोई मायने नहीं: चेतेश्वर पुजारा

IPL में अभी तक रिटायरमेंट का फैसला नहीं ले रहे धोनी बीते दो-तीन सीजन से बैटिंग में नंबर 8 या 9 पर उतर रहे हैं. उनके इस फैसले के पक्ष में ज्यादातर एक्सपर्ट्स नहीं हैं. अब पुजारा ने भी इस पर सवाल उठाए हैं.

MS धोनी @IPL-BCCI

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में एमएस धोनी (MS Dhoni) के साथ खेल चुके पूर्व टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा इस बात से खुश नहीं हैं कि धोनी अगर IPL के मौजूदा सीजन में खेलते भी हैं तो वह बैटिंग पॉजिशन में नंबर 8 या 9 पर उतरें. पुजारा ने कहा कि अगर वह ऐसा करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है. इस पूर्व टेस्ट बल्लेबाज का मानना है कि टीम के सीनियर बल्लेबाज धोनी यहां जितनी ज्यादा गेंदें खेलेंगे सुपर किंग्स को उतना ही फायदा होगा. सीएसके की टीम इस IPL में अपने अभियान का आगाज 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ करेगी.

पुजारा ने ‘जियोहॉटस्टार’ के साथ बात करते हुए कहा कि धोनी के पास अकेले दम पर किसी भी मैच को पलटने की काबिलियत मौजूद है. उन्होंने कहा, ‘धोनी का नंबर 8 या 9 पर खेलने का मुझे कोई प्वाइंट समझ नहीं आता है. क्योंकि वह अकेले दम पर किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं. धोनी जो कर सकते हैं, वह सीएसके का कोई और बल्लेबाज नहीं कर सकता है. अभी वह सिर्फ 5 से 10 गेंदें खेल रहे हैं. सोचिए अगर वह 25 से 30 बॉल खेलेंगे, तो वह क्या कर सकते हैं.’

एमएस धोनी पिछले कुछ सीजन से बल्लेबाजी क्रम में काफी नीचे खेल रहे हैं, जिससे उनके फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं हैं. इसके साथ ही कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भी धोनी के इस फैसले से हैरान नजर आए हैं. आईपीएल 2025 में धोनी का प्रदर्शन बल्ले से कुछ खास नहीं रहा था. चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान ने 14 मुकाबलों में सिर्फ 135 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 196 रन बनाए थे. बैटिंग ऑर्डर में नीचे आने की वजह से धोनी पिछले दो सीजन में एक अर्धशतक तक नहीं लगा सके हैं.

हालांकि, धोनी का प्रदर्शन आईपीएल 2024 में दमदार रहा था. उन्होंने 14 मुकाबलों में 220 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 161 रन बनाए थे. आईपीएल 2025 में रुतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. टीम 14 मुकाबलों में से सिर्फ 4 में ही जीत दर्ज कर सकी थी, जबकि 10 मैचों में टीम को हार झेलनी पड़ी थी. संजू सैमसन आईपीएल 2026 में चेन्नई की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे. चेन्नई ने उन्हें सैम करन और रविंद्र जडेजा के बदले ट्रेड करते हुए टीम में शामिल किया है.

