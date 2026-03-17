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If Ms Dhoni To Play Ipl So He Should Bat In Top 6 Otherwise Do Not Play Says Ab De Villiers

MS Dhoni को एबी डिविलियर्स की सलाह- टॉप 6 में बैटिंग करें या फिर हट जाएं

साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने आईपीएल में एमएस धोनी के बने रहने पर सलाह दी है कि अगर वह खेलना चाहते हैं तो अपने पहले वाले क्रम टॉप 6 में खुद को कहीं सेट करें. नहीं तो...

MS धोनी @IPL-BCCI

44 साल के हो चुके महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) एक बार फिर IPL के 19वें सीजन में खेलने को तैयार हैं. लेकिन उनके फैन्स इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं धोनी पिछले एक-दो सीजन की तरह इस बार भी नंबर 9 या 10 पर खेलने आए तो क्या फायदा. इससे तो उनकी बैटिंग का वे ज्यादा लुत्फ नहीं ले पाएंगे. इस बीच साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स (AB De Villiers) ने धोनी को सलाह दी है कि वह या तो टॉप 6 में बैटिंग करने उतरें और अगर ऐसा नहीं सोच रहे हैं तो फिर उनका हट जाना ही बेहतर है. क्योंकि नंबर 8 या 9 पर आने से उनकी मौजूदगी के साथ न्याय नहीं होता.

इस बार IPL की शुरुआत 28 मार्च से हो रही है और एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलेंगे. डिविलियर्स ने इस करिश्माई खिलाड़ी से पिछले कुछ वर्षों में बल्लेबाजी क्रम में बहुत नीचे खेलने की रणनीति को बदलने की अपील की.

आगामी आईपीएल सत्र में सीएसके में धोनी की भूमिका पर बात करते हुए डिविलियर्स ने कहा, ‘यह बहुत मुश्किल है और सीधा-सीधा मामला नहीं है. ब्रांड बनने में वर्षों लगते हैं और सीएसके ने धोनी की शख्सियत के साथ कई वर्षों में यह साम्राज्य खड़ा किया है जो हमेशा से वहां मौजूद रहे हैं. जब आप सीएसके का नाम लेते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में धोनी का नाम आता है.’

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी भूमिका पूरी तरह से उस ब्रांड को जितना हो सके उतना मजबूत बनाए रखने की रही है. इसीलिए मुझे आठ या नौ नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उनकी कोई भूमिका नजर नहीं आती. ना ही वह पिछले सत्र की तरह कुछ खास कर पा रहे हैं.’

डिविलियर्स ने कहा, ‘हम जानते हैं कि वह बल्ले से असरदार हो सकते हैं लेकिन अगर वह इतनी नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं और कप्तानी भी नहीं कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वह गलत कारणों से बस टीम में एक जगह भर रहे हैं. उनके लिए अब भी टीम में जगह है लेकिन उन्हें बल्लेबाजी के लिए ऊपर आना होगा, कम से कम नंबर छह पर और कभी-कभी तो पांच या चार नंबर पर भी.’

उन्होंने कहा, ‘ये मुश्किल हालात हैं लेकिन संजू सैमसन कप्तानी संभालने के लिए सही आदमी हैं. इसका श्रेय धोनी को जाता है क्योंकि वह सही आदमी के आने का इंतजार करते हुए टीम में बने रहे. अगर धोनी खेलते हैं तो मैं चाहता हूं कि वह खुद पर और अधिक दबाव डालें और उन बड़े पलों को संभालने वाले खिलाड़ी बनें.’

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