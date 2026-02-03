Hindi Cricket Hindi

If Pakistan Not Play Against India In T20 World Cup It Will Cost 2300 Crore To Cricket World

T20 वर्ल्ड कप में अगर नहीं खेले भारत और पाकिस्तान तो ₹2300 करोड़ का नुकसान, PCB को भी लगेगी तगड़ी चपत

T20 वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ नहीं खेलने के अपने रुख को नहीं छोड़ा तो इससे क्रिकेट जगत को 2300 करोड़ रुपये का भारी नुकसान होगा. इस पर ICC कड़ी कार्रवाई कर सकता है.

भारत पाकिस्तान मैच की एक तस्वीर @ICC

India vs Paksitan in T20 World Cup 2026: T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ नहीं खेलने का ऐलान कर दुनिया को हैरान कर दिया है. उसके इस फैसले से सबसे ज्यादा चिंतित ICC और उसके साथ जुड़े दुनिया के क्रिकेट बोर्ड हैं, जिन्हें ICC से क्रिकेट को पालने-पोसने के लिए भारी राजस्व मिलता है. पाकिस्तान ने कहा है कि वह बांग्लादेश को समर्थन दिखाने के चलते यह फैसला ले रहा है कि आगामी टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में वह हिस्सा नहीं लेगा.

हाई वॉल्टेज मैच से आता है ₹2300 करोड़ का राजस्व

अनुमान के मुताबिक, किसी भी ICC टू्र्नामेंट में दोनों देशों के बीच खेले जाने वाले मुकाबले से करीब करीब 25 करोड़ डॉलर (जिसकी भारतीय रुपयों में 2261 करोड़ रुपये से अधिक का मूल्य) का राजस्व पैदा करता है. ऐसे में आगामी T20 वर्ल्ड कप में इस अहम मुकाबले के नहीं होने से सभी हितधारकों को भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है.

पाकिस्तान को भी होगा भारी नुकसान

दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के चलते भारत और पाकिस्तान केवल बहु-टीम टूर्नामेंटों में ही आमने-सामने होते हैं. लेकिन इस मुकाबले को लेकर रोमांच इतना जबरदस्त होता है कि आईसीसी हर वैश्विक आयोजन में दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखता है. इस बार पाकिस्तान अगर अपने फैसले पर अड़ा रहता है, तो उसे करोड़ों डॉलर के राजस्व नुकसान का जोखिम उठाना पड़ेगा.

ब्रॉडकास्टर जियो स्टार की भी बढ़ रही चिंताएं

मैच नहीं होने की स्थिति में आईसीसी के खजाने और भारतीय मीडिया अधिकार धारक जियोस्टार को भी भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. जियोस्टार पहले से ही वर्ल्ड क्रिकेट संस्था के साथ अपने तीन अरब डॉलर के करार पर फिर से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है.

मेजबानी करने वाले श्रीलंका को ₹250 करोड़ का नुकसान

मेजबान प्रसारक को इस बड़े मुकाबले से 200 से 250 करोड़ रुपये तक के विज्ञापन राजस्व का नुकसान हो सकता है. जबकि इस मैच के दौरान 10 सेकंड के विज्ञापन स्लॉट की कीमत 40 लाख रुपये तक होती है. ‘वॉकओवर’ की स्थिति में हालांकि भारत को पूरे अंक मिल जाएंगे, लेकिन ICC के पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर वित्तीय जुर्माना लगाने का अधिकार बरकरार रहेगा.

PCB के पूर्व अधिकारी भी चिंतित

आईसीसी और पीसीबी के पूर्व संचार प्रमुख समी-उल-हसन बर्नी ने इस मुकाबले की आर्थिक गंभीरता का जिक्र करते हुए कहा, ‘जहां तक प्रतिबंध या नुकसान की बात है, जैसा कि मैंने कहा, एक मैच की लागत 25 करोड़ डॉलर है (इसमें केवल प्रसारक का नुकसान नहीं, बल्कि सभी पहलू शामिल हैं). पाकिस्तान की सालाना आय 3.55 करोड़ डॉलर है, इसलिए अंतर बहुत, बहुत बड़ा है.’

Add India.com as a Preferred Source

ICC ने भी दिए हैं PCB पर सख्ती के संकेत

‘द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड’ ने गोपनीय बातचीत की जानकारी रखने वाले उद्योग सूत्रों के हवाले से बताया कि इस मुकाबले की अनुमानित कीमत करीब 25 करोड़ डॉलर है. अखबार के मुताबिक, भारत-पाकिस्तान के बीच हर मैच का मूल्य इसी के आसपास आंका जाता है. पाकिस्तान सरकार की घोषणा के बाद आईसीसी के बयान की भाषा और स्वर ने भी इस मुकाबले के निर्विवाद महत्व को रेखांकित किया.

ICC ने PCB को याद दिलाई खेल भावना

आईसीसी ने कहा, ‘चयनात्मक भागीदारी का यह रुख किसी वैश्विक खेल आयोजन की मूल भावना के अनुरूप नहीं है. जहां सभी पात्र टीमों से तय कार्यक्रम के अनुसार समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा की अपेक्षा की जाती है.’ बयान में कहा गया, ‘आईसीसी टूर्नामेंट खेल भावना, प्रतिस्पर्धा, निरंतरता और निष्पक्षता पर आधारित होते हैं और चयनात्मक भागीदारी प्रतियोगिताओं की भावना और पवित्रता को कमजोर करती है.’

T20 वर्ल्ड कप के लिए कोलंबो पहुंच चुका है पाकिस्तान

इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान टीम सात फरवरी से शुरू हो रहे इस बड़े टूर्नामेंट में अपने अन्य मुकाबले खेलने के लिए कोलंबो रवाना हो चुकी है. आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई के बीच 2027 तक भारत-पाकिस्तान मैचों के लिए ‘हाइब्रिड मॉडल (तटस्थ स्थल पर मैच खेलना)’ पर सहमति बन चुकी है, ऐसे में पाकिस्तान बोर्ड के लिए इस तरह के चयनात्मक बहिष्कार को उचित ठहराना मुश्किल होगा.

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)