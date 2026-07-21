अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं तो कोई उन्हें छू नहीं सकता: रविचंद्रन अश्विन

हाल ही में रोहित शर्मा के संन्यास की अटकलें जोरों पर थीं. इस बीच लॉर्ड्स में रोहित ने कमाल का शतक लगाकर आलोचकों की जुबान पर ताला लगा दिया. अब पूर्व ऑफ स्पिनर अश्विन ने उनके समर्थन में बयान दिया है.

Written by: Arun Kumar
Published: July 21, 2026, 4:23 PM IST
Rohit Sharma After 100 IANS
रोहित शर्मा और विराट कोहली लॉर्ड्स के मैदान पर @IANS
  • अगर आप रोहित-विराट को ड्रॉप करेंगे तो हंगामा हो जाएगा
  • रोहित का वनडे में शानदार रिकॉर्ड है उन्होंने बनाए हैं 12000 प्लस रन
  • ‘उन्हें यहां से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, यह सिर्फ इच्छा की बात’
  • ‘वह अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं यह सिर्फ उनकी इच्छा पर निर्भर’

हाल ही में मीडिया मे ऐसी खबरों ने सनसनी मचा दी थी कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा अपने इंटरनेशनल करियर का अंत करने जा रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेला गया वनडे उनके करियर का आखिरी वनडे होने की बात कही गई थी. इस मैच में भारतीय टीम को भले हार का सामना करना पड़ा लेकिन रोहित अपने रंग में थे और उन्होंने यहां शतक जमाकर आलोचकों का मुंह बंद कर दिया. इस स्टार बल्लेबाज ने भारत की ओर से यहां सबसे ज्यादा 138 रन बनाए.

भारत के पूर्व ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर हो रही बहस के बीच उनका समर्थन किया है. अश्विन ने कहा कि इन अनुभवी खिलाड़ियों को यह तय करने का हक है कि वे कब खेल से संन्यास लें. लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के निर्णायक मैच में रोहित की 138 रनों की पारी के बाद अश्विन ने कहा कि जब तक ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, तब तक उन्हें टीम से बाहर नहीं किया जा सकता.

और पढ़ें: IND vs ENG: रोहित शर्मा के दमदार शतक के बावजूद तीसरा वनडे हारा भारत, 1-2 से गंवाई सीरीज

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ‘अगर वे खेलना चाहते हैं तो कोई विराट और रोहित को नहीं छू सकता. ऐसा उनके शानदार रिकॉर्ड की वजह से है. रोहित ने लगभग 12,000 रन बनाए हैं. उन्हें कोई नहीं छू सकता. वे बल्लेबाज हैं. उनके बहुत सारे फैन्स हैं. लोग उन्हें देखने आते हैं. अगर आप उन्हें ड्रॉप करते हैं, तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा.’

रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए अश्विन ने कहा कि एक बार जब रोहित अपनी पारी में जम गए, तो वे पूरी तरह नियंत्रण में दिखे, और उन्हें लगा कि वे और भी बड़ा स्कोर बना सकते थे. उनकी पारी शानदार थी. जोश टोंग की गेंद पर पुल शॉट खेलने के बाद वे जम गए थे. अगर वे थोड़ी बेहतर स्थिति में होते या अधिक आत्मविश्वास से भरे होते, तो वे 180 रन बना सकते थे और टीम को मैच जिता सकते थे. मुझे लगा कि रोहित बहुत अच्छी फॉर्म में थे.

अश्विन ने कहा, ‘वे जिस स्थिति में हैं और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, उनके लिए यह मुश्किल नहीं है. हमने उन्हें इतने सालों से देखा है. अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है. उन्हें किसे साबित करना है? यह सिर्फ अंदर की इच्छा की बात है कि मैं वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं, इसलिए मुझे खेलना है.’

अश्विन ने यह भी कहा कि रोहित का अब खेलने का मकसद आलोचकों को जवाब देना या अपनी काबिलियत साबित करना नहीं, बल्कि अगले वनडे वर्ल्ड कप में खेलने की उनकी अपनी इच्छा है.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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