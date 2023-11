अगर आज के वनडे नियमों में खेलते सचिन तेंदुलकर तो डबल होते उनके शतक और रन: सनथ जयसूर्या

नई दिल्ली. भारत में इन दिनों वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) खेला जा रहा है और 10 टीमों के इस टूर्नामेंट में 6 टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई हैं. टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें वानखेड़े के मैदान पर खेल रही हैं. इस बीच क्रिकेट के दो पूर्व दिग्गज खिलाड़ी आईसीसी को अहम सलाह देते दिख रहे हैं. इन दोनों को वनडे फॉर्मेट के मौजूदा नियम रास नहीं आ रहे हैं. सनथ जयसूर्या ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मौजूदा नियमों के तहत दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) खेले होते तो उनके वनडे क्रिकेट में रन और शतक दोगुने होते.

बता दें सचिन तेंदुलकर इस फॉर्मेट में दुनिया के सर्वाधिक रन और शतक बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने इस फॉर्मेट में 18426 रन बनाए, जिनमें 49 शतक शामिल हैं. जयसूर्या की बात को अगर मान लें तो सचिन के नाम 36 हजार वनडे रन और करीब 100 शतक होते.

दरअसल वनडे फॉर्मेट में साल 2011 से आईसीसी का जो नियम है उसके तहत एक पारी में दो गेंदों का इस्तेमाल होता है और पावरप्ले के बाद 30 गज के दायरे के बाहर सिर्फ 4 फील्डर ही बाहर जा सकते हैं. इस नियम के चलते गेंदबाजों की खूब पिटाई होती है और ज्यादातर मैचों में अब 350 रन के करीब आराम से बनते हैं. इतना ही नहीं बाद में बैटिंग करने वाली टीमें ऐसे विशाल टारगेट को चेज भी कर लेती हैं.

I agree with @waqyounis99 some changes have to be made. If @sachin_rt had the privilege to bat with two balls and under the current power play rules in our era, his runs and centuries would have doubled https://t.co/oIERJiH4d7

— Sanath Jayasuriya (@Sanath07) November 14, 2023