  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • If Want To Win Bbl So Drop Babar Azam Mark Waugh Advised Sydney Sixers Before Qualifiers 2

'बाबर आजम को बाहर करो', पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने क्यों दी सिडनी सिक्सर्स को यह सलाह?

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को मौजूदा दौर के महान बल्लेबाजों में गिना जाता है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज मार्क वॉ ने सिडनी सिक्सर्स को सलाह दी है कि वह उन्हें टीम से बाहर रखे.

Published date india.com Updated: January 21, 2026 11:35 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Babar Azam BBL
बाबर आजम @Instagram

पहली बार बिग बैश लीग (BBL 2025-26) में खेल रहे बाबर आजम (Babar Azam) की इस ऑस्ट्रेलियाई लीग में जबरदस्त बेइज्जती हो रही है. पहली बार इस लीग में खेलने आए पाकिस्तान के इस स्टार बल्लेबाज ने अब तक 11 मैच खेल लिए हैं और वह सिर्फ 202 रन ही बना पाए हैं, जिनमें 2 हाफ सेंचुरी शामिल हैं. वह पिछली 2 पारियों में सिर्फ 1 रन ही बना पाए हैं, जबकि उनकी टीम सिडनी सिक्सर्स क्वॉलीफायर में पहुंच चुकी है. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाज मार्क वॉ ने सलाह दी है कि अगर सिडनी सिक्सर्स की टीम BBL का यह खिताब जीतना चाहती है तो उसे बाबर आजम को प्लेइंग XI से बाहर करना होगा.

सिडनी सिक्सर्स की टीम ने क्वॉलीफायर्स 1 में जगह बनाई थी. हालांकि मंगलवार को खेले गए पहले क्वॉलीफायर्स में उसे पर्थ स्कोचर्स के हाथों 48 रनों से हार का सामना करना पड़ा. लेकिन टीम के अभी खिताब की दौड़ से बाहर नहीं हुई है. शुक्रवार को होबर्ट हैरीकेन्स के खिलाफ होगा. अगर सिडनी यहां जीत दर्ज कर लेती है तो वह फाइनल में पहुंच जाएगी, जहां पर्थ स्कोचर्स की टीम पहले से अपने प्रतिद्वंद्वी का इंतजार कर रही है.

इस मैच से पहले सिडनी को जीत का फॉर्म्यूला बताते हुए मार्क वॉ ने कहा कि समय आ गया है कि उन्हें प्लेइंग XI से बाहर कर किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका दिया जाए. क्योंकि वह ओपनिंग पर खेल रहे हैं और बड़े मैच जीतने के लिए आपके ओपनर्स का चलना जरूरी होता है लेकिन बाबर में वह बात नहीं दिख रही.

फॉक्स स्पोर्ट्स पर चर्चा कर रहे मार्क वॉ ने सिडनी की रणनीति पर बात करते हुए कहा, ‘उन्हें कुछ कड़ा फैसला करने की जरूरत होगी और अपनी बैटिंग में बदलाव करना होगा. अभी तो यह पूरी तरह से स्टीव स्मिथ पर निर्भर कर रही है. सैम करन ने उन्हें एक मैच में मुश्किल जगह से बाहर निकाला था. लेकिन वह जा चुका है और इस समय उनके कई खिलाड़ी हैं, जो फॉर्म में नहीं हैं. तो मैं देखता हूं कि या तो डेनियन ह्यूज या जॉर्डन सिल्क को लाया जाए.’

उन्होंने कहा, ‘मैं दुर्भाग्य से बाबर आजम को बाहर करने जा रहा हूं. मैं जानता हूं कि वह वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है लेकिन टॉप ऑर्डर में उन्होंने पर्याप्त रूप से निरंतरता के साथ नहीं खेला है. जब आप इस टूर्नामेंट को जीतने की सोच रहे होते हैं तो आपको यह दरकार होती है कि आपकी ओपनर्स आग लगा दें. और अभी तक उन्होंने बस यह नहीं किया है.’

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

वॉ ने आगे कहा, ‘नए ओपनर के लिए आप मोइसिस हेनरिक्स या फिर ह्यूज या सिल्क में से किसी को ला सकते हैं. मैं बस इसी ढंग से सोच रहा हूं. यह चाल सिक्सर्स को मजबूत बना सकता है और प्लेऑफ में उनके जीतने की उम्मीद बढ़ा सकता है.’

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.