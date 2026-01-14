Hindi Cricket Hindi

If We Do Not Take Part In The World Cup Will No Loss For The Bangladesh Says Bcb

बांग्लादेश अगर टी20 वर्ल्ड कप से हटे तो उसे नहीं होगा पैसों का कोई नुकसान: BCB

भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने की जिद पर अड़े बांग्लादेश ने अपने तेवर अभी तक ढीले नहीं किए हैं. अब BCB कह रहा है कि अगर वह इस टूर्नामेंट से हट भी जाए तो भी उसे कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड @ICC

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने की अपनी मांग पर अभी अड़ा हुआ है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करते हुए अपनी इस मांग पर फिर से विचार करने को कहा था और साथ ही यह भी साफ कर दिया था कि टी20 वर्ल्ड कप में उसके मैच भारत से बाहर आयोजित नहीं किए जाएंगे. यह टूर्नामेंट तय शेड्यूल के मुताबिक ही चलेगा. इस मौके पर ICC ने बांग्लादेश को यह भी बताया था कि उसने BCCI के साथ मिलकर टीम की सुरक्षा की समीक्षा की है और भारत में उसे पूरी सुरक्षा मिलेगी.

लेकिन बांग्लादेश अपनी इस मांग से झुकने को तैयार नहीं है. मीडिया में अब तक यह कयास लगाए जा रहे थे कि अगर बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से हाथ खींच लेता है तो उसे तगड़ा वित्तीय नुकसान होगा. लेकिन उसकी वित्तीय कमिटी के अध्यक्ष नजमुल हुसैन ने बुधवार को कहा कि अगर वह आगामी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर भी होता है तो भी उसे कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा.

नजमुल हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को (अगर वह टी20 वर्ल्ड कप में भाग नहीं लेता है) कोई नुकसान नहीं होगा. जो भी नुकसान होगा वह खिलाड़ियों को होगा.’ उन्होंने कहा, ‘साल 2027 तक हमारे राजस्व को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि साल 2022 में ICC की हुई वित्तीय मीटिंग में यह पहले ही तय हो चुका है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘खिलाड़ियों को नुकसान होगा क्योंकि जब वे खेलते हैं, तो प्रति मैच उन्हें मैच फीस मिलती है. अगर कोई मैच में कोई भाग लेता है और प्लेयर ऑफ द मैच बनता है और कुछ किसी खास ढंग से परफॉर्म करता है तो ICC के नियमों के मुताबिक, जो भी इनामी राशि मिलती है वह उनकी ही होती है. उसका बोर्ड से कोई संबंध नहीं होता. इसका मतलब यही है कि बोर्ड को इससे कुछ मिलेगा नहीं और कुछ जाएगा नहीं. चाहे बांग्लादेश यहां खेले या नहीं, बोर्ड को इससे कोई लाभ नहीं होगा और कोई नुकसान नहीं होगा. कम से कम इस वर्ल्ड कप से.’

बता दें BCB ने यह सारा बखेड़ा BCCI के एक फैसले के बाद खड़ा किया है, जब उसने IPL 2026 से उसके खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने का फैसला सुनाया था. BCCI ने मुस्तफिजुर की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से उसे रिलीज करने को कहा था.

दरअसल बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की वारदातें बढ़ी हैं, जिसमें अब तक करीब 7 हिंदुओं की जान चली गई है. मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली वहां की अंतरिम सरकार इन पर काबू नहीं कर पा रही है और बांग्लादेशी क्रिकेटर वहां हो रहे अमानवीय घटनाक्रमों पर भी चुप्पी साधे हैं. ऐसे में भारत के हिंदू संगठनों ने बांग्लादेशी क्रिकेटरों का इस लीग में खिलाने का विरोध किया था. इस बीच BCCI ने मुस्तफिजुर को लीग से हटाने का फैसला कर लिया.

