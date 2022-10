भारत में क्रिकेट के प्रति जुनून जगाने में महान ऑलराउंडर कपिल देव का बहुत बड़ा योगदान है. साल 1983 में जब भारत पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, तो देश में इसके बाद इस खेल के प्रति जुनून चरम पर पहुंच गया. लेकिन आज यही कपिल देव फैन्स के निशाने पर आ गए हैं. दरअसल उन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि खेल में दबाव जैसी कोई चीज नहीं होती. अगर आप में जुनून है तो फिर प्रेशर नहीं होना चाहिए.Also Read - T20 वर्ल्ड कप- संजय बांगड़ बोले- इन 3 गेंदबाजों पर बढ़ गया है जसप्रीत बुमराह की भरपाई का दारोमदार

हालांकि इन दिनों इस खेल में जिस स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, उससे दबाव की स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता. क्रिकेटर के ऊपर यह दबाव हमेशा रहता है कि वह नेशनल टीम में अपनी जगह बरकरार रख पाए. Also Read - VIDEO: T20 वर्ल्ड कप- प्रैक्टिस मैच में नहीं खेले विराट कोहली लेकिन कोच राहुल द्रविड़ ने कराई प्रैक्टिस

मौजूदा दौर के सबसे शानदार क्रिकेटरों में से एक विराट कोहली भी हाल ही में अपनी खराब फॉर्म के दौरान दवाब और डिप्रेशन को स्वीकार कर चुके हैं. हालांकि पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव क्रिकेट में दवाब की बात से सहमत नहीं हैं. Also Read - T20 World cup- सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बनेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा

Disappointing from Kapil Dev. So out of touch with reality. What’s more worrying is the laughs and applause that follow. https://t.co/USmUEiXYZE

— Darren Caldeira (@darrencaldeira) October 9, 2022