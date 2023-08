एशिया कप 2023 के ओपनिंग मैच में पाकिस्तान के बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद ने अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़ दिया. नेपाल के खिलाफ मैच में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इफ्तिखार अहमद ने शतक पूरा किया.

इफ्तिखार अहमद ने 67 गेंद में अपना पहला वनडे शतक पूरा किया. अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 10 चौके और चार छक्के लगाए. इससे पहले वनडे में उनका बेस्ट स्कोर 94 रन था. वनडे करियर का यह उनका पहला शतक है. उन्होंने अपने 15वें मैच में यह कारनामा किया. इफ्तिखार अहमद ने 71 गेंद में नाबाद 109 रन बनाए. अपनी पारी में उन्होंने 11 चौका और चार छक्के लगाए.

इफ्तिखार अहमद और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के बीच 214 रन की साझेदारी हुई, जिससे पाकिस्तान की टीम नेपाल के खिलाफ बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रही.