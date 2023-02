6,6,6,6,6,6; पाकिस्तानी गेंदबाज की जमकर हुई धुनाई, इफ्तिखार अहमद ने 1 ओवर में ठोके 6 छक्के- VIDEO

पाकिस्तान के बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद (Iftikhar Ahmed) ने अपने ही नेशनल टीम साथी और तेज गेंदबाज वहाब रियाज के ओवर में लगातार 6 छक्के ठोककर फिर से क्रिकेट जगत में सनसमी मचा दी है. इफ्तिखार ने ये कारनामा पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के एक प्रदर्शनी मैच में किया.

पीएसएल की टीम पेशावर जल्मी और क्वेटा ग्लेडिएटर्स (Quetta Gladiators and Peshawar Zalmi) के बीच एक प्रदर्शनी मुकाबला खेला गया. इस मैच में क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इफ्तिखार की तूफानी पारी के दम पर 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 184 रन स्कोरबोर्ड पर लगा डाले.

पेशावर जल्मी के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. दूसरे ओवर में अहसान अली और उमर अकमल को आउट कर रियाज ने उन्हें ठोस शुरुआत दी. लेकिन इफ्तिखार ने पारी के आखिरी ओवर में वहाब रियाज की गेंदों पर एक या 2 नहीं बल्कि लगातार 6 छक्के ठोक दिए.

इस तरह वह एक ओवर में लगातार 6 छक्के जड़ने वाले पाकिस्तान के दूसरे और दुनिया के 14वें बल्लेबाज बन गए. इफ्तिखार ने 50 गेंदों पर नाबाद 94 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. खुशदिल शाह 36 रन के साथ क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए दूसरे सबसे बड़े स्कोरर थे.