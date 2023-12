ICC से फिलस्तीन स्लोगन वाले जूते ना पहनने का फरमान मिलने पर ख्वाजा ने कहा- मैं उनके फैसले का सम्मान करूंगा लेकिन...

आईसीसी नियमों के कारण ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा पाकिस्तान के खिलाफ पर्थ में गुरुवार से शुरू होने वाले पहले टेस्ट में अपने जूतों पर कोई लिखित संदेश नहीं पहनेंगे. ख्वाजा ने मंगलवार को प्रशिक्षण के दौरान अपने बल्लेबाजी “सभी जीवन समान हैं” और “स्वतंत्रता एक मानव अधिकार है” लिखे हुए जूते पहने थे. हालांकि आईसीसी ने मैच के दौरान किसी भी खिलाड़ी को ऐसे मैसेज वाले जूते पहनने से इंकार कर दिया है. जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने पुष्टि की है कि ख्वाजा पर्थ टेस्ट में ऐसा नहीं करेंगे.

ख्वाजा ने भी आईसीसी के फैसले का सम्मान करते हुए उसे स्वीकार किया है लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी अपील को स्वीकार कराने के लिए आगे लड़ेंगे.

All Lives are Equal. Freedom is a Human right. I’m raising my voice for human rights. For a humanitarian appeal. If you see it any other way. That’s on you… pic.twitter.com/8eaPnBfUEb

— Usman Khawaja (@Uz_Khawaja) December 13, 2023