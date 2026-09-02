EnglishHindi

और बढ़ेंगी इमाम उल हक की मुश्किलें- PCB की स्पेशल कमेटी करेगी चोट की जांच, बैटिंग नहीं करने से बोर्ड नाराज

पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज इमाल उल हक पिंडलियों में चोट के कारण लॉर्ड्स टेस्ट की दोनों पारियों में क्रीज पर नहीं उतरे थे. पीसीबी इस रवैये से नाराज है कि क्या वह बिल्कुल भी बैटिंग करने के काबिल नहीं थे, जो क्रीज पर उतरे ही नहीं.

Written by: Arun Kumar
Updated: September 2, 2026, 2:34 PM IST
Imam Ul haq
इमाम उल हक @X.com

इंग्लैंड दौरे पर गई पाकिस्तान की टीम का 3 टेस्ट की सीरीज में बुरा हाल है. वह शुरुआती 2 टेस्ट हारकर पहले ही सीरीज गंवा चुकी है और तीसरे टेस्ट में उसके सामने खुद को क्लीन-स्वीप से बचाने की होगी. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने टीम के लगतार दूसरा टेस्ट हारते ही सब्र खो दिया और उसने बीच सीरीज में अपनी टीम की रूप-रेखा और कोच और बॉलिंग कोच को हटाकर वापस बुला लिया. पाकिस्तान ने तीसरे टेस्ट के लिए अपनी टीम में 7 बदलाव किए हैं. इसके साथ ही उसने दौरे के बीच में मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी हटा दिया.

टीम में हुए इस बदलाव के बाद ओपनिंग बल्लेबाज इमाम-उल-हक मंगलवार को लंदन से स्वदेश लौट आए. लीड्स और लॉर्ड्स में मिली हार और टीम के प्रदर्शन पर उठे सवालों के बाद पीसीबी टीम में ये बदलाव करना जरूरी समझा. पीसीबी और टीम से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इमाम की चोट और मोहम्मद रिजवान के कथित लापरवाह रवैये ने बोर्ड की नाराजगी को और बढ़ाया.

और पढ़ें: IND vs PAK: अक्षर पटेल के सामने सिंगल चुराने दौड़े इमाम उल हक, बिखर गईं गिल्लियां हो गए आउट, VIDEO

एक सूत्र ने कहा, ‘इमाम के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उन्हें बोर्ड की जांच समिति के सामने पेश होना पड़ सकता है, जो उनकी पिंडली की चोट की जांच करेगी. इसी चोट के कारण वह दूसरे टेस्ट की दोनों पारियों में बल्लेबाजी नहीं कर सके थे.’

इमाम की चोट को लेकर यह अटकलें भी लगाई गईं कि कहीं उन्होंने चोट का बहाना तो नहीं बनाया था. टीम मैनेजमेंट ने दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन बयान जारी कर कहा था कि इमाम को पिंडली की मांसपेशियों में चोट लगी है. बाद में पता चला कि पहले दिन फील्डिंग के दौरान उनकी मांसपेशी में खिंचाव (टियर) आया था.

इमाम के लिए मामला इसलिए भी गंभीर हो गया है क्योंकि मुख्य चयनकर्ता मोहम्मद वसीम ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की है कि टीम के पूर्व फिजियो क्लिफ डीकन ने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान इमाम की चोट के पैटर्न को संदिग्ध बताया था.

इसके अलावा पिछले साल न्यूजीलैंड दौरे से जुड़ी पीसीबी की एक जांच समिति की रिपोर्ट भी चर्चा में है. मीडिया में आई रिपोर्टों के मुताबिक समिति ने इमाम को पैर के अंगूठे की चोट का बहाना बनाने का दोषी पाया था. इन घटनाओं के बाद पीसीबी ने फैसला किया है कि इस महीने के अंत में इंग्लैंड से खिलाड़ियों के स्वदेश लौटने के बाद टीम के प्रदर्शन, इमाम की चोट और ड्रेसिंग रूम से जुड़े अन्य मामलों की जांच कराई जाएगी.

एक अन्य सूत्र ने कहा कि तीसरे और आखिरी टेस्ट के खत्म होने का इंतजार किए बिना सात खिलाड़ियों को स्वदेश वापस बुलाने का फैसला बताता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में पर्दे के पीछे कुछ गंभीर घटनाक्रम हुआ है. इसी वजह से बोर्ड को बीच दौरे में इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा.

पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज इंजमाम-उल-हक के भतीजे इमाम ने 2017 में पाकिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था. वह अब तक 31 टेस्ट, 75 वनडे और दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं.

(एजेंसी से)

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.