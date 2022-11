Imran Khan Attacked : साल 1992 में पाकिस्‍तान को विश्‍व कप जिताने वाले कप्‍तान व पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए जानलेवा हमले की घटना से खेल जगत सकते में है. पाक कप्‍तान बाबर आजम से लेकर पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्‍तर व मोहम्‍मद हफीज की पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया सामने आई है. सभी ने कड़े शब्‍दों में इमरान खान पर हुए हमले की निंदा की.Also Read - IND vs BAN- बांग्लादेश के पहले 7 ओवर देख शोएब अख्तर को लगा- हार गई इंडिया, खुशी में पोस्ट किया वीडियो, फिर ट्रोल

बाबर आजम ने ट्वीट कियाए "इमरान खान पर इस जघन्य हमले की कड़ी निंदा करता हूं. अल्लाह कप्तान को सुरक्षित रखे और हमारे प्यारे पाकिस्तान की रक्षा करे."

Strongly condemn this heinous attack on @ImranKhanPTI. May Allah keep Kaptaan safe and protect our beloved Pakistan, Ameen.

— Babar Azam (@babarazam258) November 3, 2022

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने ट्विटर पर लिखा, "इमरान खान पर हमले के बारे में सुना. अल्हम्दोलिल्लाह वह ठीक है. मैं हमले की कड़ी निंदा करता हूं. उन्होंने घटना पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक वीडियो संदेश भी जारी किया. संदेश में उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं खत्म होनी चाहिए."

Heard about the attack on @ImranKhanPTI . Alhamdolillah he is fine and in good spirits. This clip of him is from after the attack.

वसीम अकरम ने कहा कि वह वजीराबाद की घटना से बहुत परेशान हैं. “वजीराबाद में होने हुई घटना के बारे में सुनकर बहुत परेशान हूं. हमारी प्रार्थना इमरान भाई और वहां मौजूद सभी लोगों के साथ है. हमें एक देश के रूप में एक साथ आना चाहिए और किसी को भी हमारी राष्ट्रीय एकता को विकृत नहीं करने देना चाहिए.”

Deeply disturbed about the events unfolding in Wazirabad . Our prayers with Imran BHAI and everyone there. We as a country must come together and not allow anyone to distort our national unity.

— Wasim Akram (@wasimakramlive) November 3, 2022