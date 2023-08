Imran Khan video controversy: PCB ने शेयर किया नया वीडियो, फिर भी नहीं मिली फैंस की माफी

लाहौर, 17 अगस्त| पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने 14 अगस्त को अपने देश की क्रिकेट उपलब्धियों का जश्न मनाने वाला एक प्रमोशनल वीडियो पोस्ट किया था. हालांकि इस वीडियो में टीम के पूर्व कप्तान इमरान खान (Imran Khan) कहीं नहीं थे. 1992 विश्व कप विजेता कप्तान को वीडियो से बाहर करने के लिए कड़ी आलोचना का सामना करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया वीडियो जारी किया है. पीसीबी ने अपनी गलती को सुधारते हुए विडियो में इमरान खान को शामिल कर लिया है. साथ ही बोर्ड ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि वीडियो का साइज बड़ा था, इस वजह से उन्हें शामिल नहीं किया गया था. हालांकि क्रिकेट फैंस इस बहाने को स्वीकार नहीं कर रहे हैं.

पीसीबी ने नए वीडियो के साथ लिखा, “पीसीबी ने विश्व कप 2023 के लिए एक प्रचार अभियान शुरू किया है. एक वीडियो 14 अगस्त 2023 को अपलोड किया गया था. इसकी लंबाई के कारण, वीडियो छोटा हो गया था और कुछ महत्वपूर्ण क्लिप गायब थे. अब इसमें सुधार किया गया है.”

14 अगस्त को साझा किए गए वीडियो में इमरान को शामिल न करने पर तीखी प्रतिक्रिया हुई. इमरान न केवल पाकिस्तान के क्रिकेट इतिहास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बल्कि अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं.