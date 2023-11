Hindi Cricket Hindi

Incredible Batsman Elite Chaser Born Leader Virat Kohli Turns 35 Many Wishes From Yuvraj Singh Virender Sehwag Suresh Raina

अविश्वसनीय बल्लेबाज, एलीट चेज़र, नेचुरल लीडर: 35 साल के हुए विराट कोहली; क्रिकेट जगत से आई ढेरों शुभकामनाएं

Virat Kohli 35th Birthday: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली आज यानि 5 नवंबर 2023 को अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं.

भारत के पूर्व कप्तान और मौजूदा क्रिकेट में अब तक के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली (Virat Kohli) रविवार को अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर भारतीय टीम के खिलाड़ियोंने आईसीसी के साथ मिलकर एक स्पेशल वीडियो बनाकर कोहली को उनके विशेष दिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी.

आईसीसी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें मुख्य कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) के साथ शुभमन गिल (Shubman Gill), जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah), रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) शामिल हैं, कैप्शन के साथ, “अविश्वसनीय बल्लेबाज. एलीट चेज़र. जन्मजात नेता. विराट कोहली अपनी नियति और इच्छा को पूरा कर रहे हैं. उन्हें इतिहास की किताबों में सर्वकालिक महान लोगों में से एक के रूप में याद किया जाएगा.”

मुख्य कोच द्रविड़ ने कहा कि पिछले कुछ सालों में कोहली के प्रदर्शन ने उनकी पीढ़ी के क्रिकेटरों के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया है. “विराट खेल के दिग्गज हैं और खास तौर पर इस फॉर्मेट (वनडे) के. खेल के सभी फॉर्मेट, लेकिन खास तौर पर इस फॉर्मेट के. जिस तरह से वह मैच खत्म करने में सक्षम हैं, पिछले कुछ सालों में उनके प्रदर्शन के मानक ने शायद अपनी पीढ़ी के क्रिकेटरों के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया है.”

बुमराह ने कहा, “इतने लंबे समय तक खेलने के बाद भी खेल के प्रति वह आग और समर्पण कम नहीं हुआ है. वह तो बढ़ता ही रहता है. तो यह कुछ ऐसा है जिसे मैं भी सीख सकता हूं और मुझे यकीन है कि जो कोई भी खेल देखता है, वह इससे बहुत कुछ सीखता है.”

गिल ने एक वीडियो में कहा,“उनकी भूख और खेल के प्रति उनका जुनून अद्वितीय है. मैंने उनके जैसा रनों के लिए भूखा और जुनूनी कोई नहीं देखा.”

पांड्या ने कहा, “उन्हें फिटनेस संस्कृति मिली है. उन्हें बांड मिल गया है. वह हमेशा खेल में मौजूद रहता है. और मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो जाहिर तौर पर हममें से बहुतों को, लेकिन साथ ही लाखों प्रशंसकों को भी प्रेरित करेगा. ”

अनुभवी स्पिनर अश्विन ने कहा, “उन्होंने भारतीय क्रिकेट के बारे में सोच के डीएनए को बदल दिया है. एक बल्लेबाज को इसे कैसे समझना चाहिए. एक बल्लेबाज को खेल के लिए कैसे तैयार होने की जरूरत है.”

सोशल मीडिया पर भी शुभकामनाओं का सिलसिला जारी रहा. पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने ट्विटर पर एक लंबी पोस्ट लिखी कि कोहली ने कैसे अपनी कार्य नैतिकता, जुनून और कड़ी मेहनत से खेल पर राज किया.

When you joined the team as a youngster who was eager for opportunities and hungry to perform, it was clear to everyone that you were destined for greatness. You’ve not only made a mark for yourself but have also inspired countless others to strive for excellence. As you… pic.twitter.com/2FXP5GqH9q — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) November 5, 2023

उन्होंने लिखा, “जब आप एक ऐसे युवा खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल हुए जो अवसरों के लिए उत्सुक था और प्रदर्शन करने के लिए भूखा था, तो यह सभी के लिए स्पष्ट था कि आप महानता के लिए किस्मत में थे. आपने न केवल अपने लिए एक पहचान बनाई है, बल्कि अनगिनत अन्य लोगों को भी प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है. ”

युवराज ने लिखा, “जैसा कि आप रिकॉर्ड तोड़ने और स्थापित करने के एक और वर्ष का जश्न मना रहे हैं, आपने जो कुछ भी हासिल किया है उस पर विचार करने के लिए एक क्षण लें. इस अविश्वसनीय यात्रा को आपके साथ साझा करने और आपको ताकत से ताकत की ओर बढ़ते हुए देखने पर गर्व है. आपका जुनून और दृढ़ संकल्प आपको और भारतीय टीम को विश्व कप में नई ऊंचाइयों तक ले जाए और हमारे देश को एक बार फिर गौरवान्वित करें.”

Century haemoglobin ki tarah inki ragon mein daudti hai. A young guy with dreams in his eyes, with his work-ethics ,passion,hardwork and talent has ruled the game . Ups and downs yes but what has remained constant is his intensity and hunger. Best wishes #HappyBirthdayViratKohli pic.twitter.com/Pd55yBAk0J — Virender Sehwag (@virendersehwag) November 5, 2023

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने पोस्ट किया: “सदी हीमोग्लोबिन की तरह इनकी रगों में दौड़ती है. आंखों में सपनों के साथ एक युवा लड़के ने, अपनी कार्य-नैतिकता, जुनून, कड़ी मेहनत और प्रतिभा के साथ खेल पर राज किया है. उतार-चढ़ाव, हां लेकिन क्या” उनकी तीव्रता और भूख निरंतर बनी हुई है. हार्दिक शुभकामनाएँ.”

A very Happy Birthday @imVkohli! Your journey from hard work and determination to becoming a world-class player is nothing short of legendary. You’ve come a long way, and it’s great to witness how far you’ve come. Here’s to more milestones and success in your life! #KingKohli… pic.twitter.com/yGYk335yTb — Suresh Raina (@ImRaina) November 5, 2023

पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना (Suresh Raina) ने कहा, “जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं विराट कोहली कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनने तक की आपकी यात्रा किसी महान से कम नहीं है. आपने एक लंबा सफर तय किया है, और यह देखना बहुत अच्छा है कि आप कितनी दूर आ गए हैं. यहाँ है आपके जीवन में और अधिक मील के पत्थर और सफलता!”

514 intl. matches & counting

26,209 intl. runs & counting ICC World Cup &am ICC Champions Trophy winner Here’s wishing Virat Kohli – Former #TeamIndia Captain & one of the greatest modern-day batters – a very Happy Birthday! pic.twitter.com/eUABQJYKT5 — BCCI (@BCCI) November 5, 2023

बीसीसीआई ने एक पोस्ट में कहा, “514 अंतर्राष्ट्रीय मै….. 26,209 अंतर्राष्ट्रीय रन ……. 2011 आईसीसी विश्व कप और 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विजेता. यहां #TeamIndia के पूर्व कप्तान और आधुनिक समय के महानतम बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!”

Happy Birthday, King Kohli Special day and it’s time to sing,

Happy birthday to the cricketing King

Virat Kohli, you rule the game

With your hardwork, skill and boundless fame. #PlayBold #ನಮ್ಮRCB #ViratKohli #HappyBirthdayKingKohli @imVkohli pic.twitter.com/ivkaAi8nZ7 — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) November 4, 2023

कोहली की आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने भी हार्दिक शुभकामनाएं दीं: “जन्मदिन मुबारक हो, किंग कोहली. विशेष दिन और यह गाने का समय है, क्रिकेट के बादशाह को जन्मदिन की शुभकामनाएं. विराट कोहली, आप खेल पर राज करते हैं, अपनी कड़ी मेहनत, कौशल और असीम प्रसिद्धि के साथ.”

कोहली अपने जन्मदिन पर ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेंगे, क्योंकि भारत विश्व कप 2023 में अपनी अजेय लय बरकरार रखना चाहेगा. यह स्टाइलिश बल्लेबाज 48 वनडे शतकों के साथ सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक वनडे शतकों के रिकॉर्ड की भी बराबरी करना चाहेगा. तेंदुलकर, जिन्होंने 49 एकदिवसीय शतक बनाए हैं, सर्वाधिक एकदिवसीय शतकों के रिकॉर्ड में शीर्ष पर हैं.

गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान उन्होंने वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक 1000 रन के तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पहले ही तोड़ दिया है.