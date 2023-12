ND-A vs SA-A: मेजबान अफ्रीका ने इंडिया-ए को ड्रॉ पर रोका, शार्दुल ठाकुर ने खेली 76 रनों की पारी

IND-A vs SA-A: पोशेफ्स्ट्रूम। यासीन वल्ली और जीन डु प्लेसी के नाबाद अर्धशतकों की मदद से साउथ अफ्रीका ए ने पहले ‘अनधिकृत’ टेस्ट (IND-A vs SA-A) के चौथे और आखिरी दिन भारत ए को ड्रॉ पर रोका. साउथ अफ्रीका ए ने दूसरी पारी में 42 ओवर में दो विकेट पर 152 रन बनाये जिसके बाद दोनों टीमों ने ड्रॉ पर सहमति जताई.

इससे पहले भारत ए टीम पहली पारी में 417 रन पर आउट हुई. मेजबान टीम ने 12वें ओवर में दो विकेट 48 रन पर गंवा दिये थे. सलामी बल्लेबाज कैमरन डीन एस और तीसरे नंबर पर उतरे रूबिन हरमन सस्ते में आउट हो गए. इसके बाद वल्ली ने 137 गेंद में आठ चौकों की मदद से नाबाद 72 और डु प्लेसी ने 82 गेंद में पांच चौकों की मदद से नाबाद 50 रन बनाये. उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाजों को आसानी से खेला खासतौर पर प्रसिद्ध कृष्णा को जिन्होंने पहली पारी में हैट्रिक समेत पांच विकेट लिये थे.

