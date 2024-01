IND vs AUS: नीलामी में किसी ने नहीं दिया भाव, अब T20I में रचा इतिहास, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनीं

मुंबई: ऑस्ट्रेलिया और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला (India Women vs Australia Women, 3rd T20I) आज नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी करते हुए भारत को निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट पर 147 रन पर रोक दिया है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए तेज गेंदबाज मेगन शट्ट (Megan Schutt) ने एक नया इतिहास रच दिया. शट्ट को महिला प्रीमियर लीग (WPL) की नीलामी में किसी भी फ्रेंचाइजी ने भाव नहीं दिया था, लेकिन अब T20I क्रिकेट में इतिहास रचकर शट्ट ने उन टीम मालिकों को करारा जवाब दिया है.

ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना 105वां टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेल रही 30 साल का शट्ट् ने भारत के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 4 ओवर में 36 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया. शट्ट पिछले संस्करण में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की ओर से खेली थी. शट्ट ने इसके साथ ही पाकिस्तान की निदा डार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिनके नाम इससे पहले महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड था.

शट्ट के नाम अब 105 मैचों में 131 विकेट हो गए हैं. शट्ट ने भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को आउट करके यह रिकॉर्ड अपने नाम किया. शेफाली ने 17 गेंदो पर छह चौकों की मदद से 26 रनों की पारी खेली.

इस महीने की 15 तारीख को 31 साल हो रही शट्ट ने 2022 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 100 विकेट पूरे किए थे. वह ऐसा करने वाली ऑस्ट्रेलिया की दूसरी गेंदबाज बनी थी. ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिसा पैरी ने सबसे पहले 100 विकेट लिए थे. शट्ट को भारत के खिलाफ पहले दो मैचों में कोई विकेट नहीं मिली थी. उन्होंने इस महीने की शुरुआत में भारत के खिलाफ दो वनडे में तीन विकेट चटकाए थे.

JUST IN: Megan Schutt overtakes Nida Dar to become the leading wicket-taker in Women’s T20Is 🔥#CricketTwitter #INDvAUS pic.twitter.com/rEmLw9KdUU

— Female Cricket (@imfemalecricket) January 9, 2024