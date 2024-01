मोहाली. भारत ने अफगानिस्तान (IND vs AFG T20i) को तीन T20I मैचों की सीरीज के पहले मैच में 6 विकेट से मात दे दी है. सीरीज का दूसरा मैच अब इंदौर में खेला जाएगा, जहां खिलाड़ियों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है. इस बीच पहले मैच में सर्दी के सितम के बीच क्रिकेट खेलने की खिलाड़ियों की कुछ तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं. यह पहली बार है, जब कड़ाके की ठंड के बीच मोहाली में शाम के वक्त कोई इंटरनेशनल मैच खेल गया हो. इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा फील्डिंग के दौरान बीच-बीच में गर्म पानी की बैग से हाथ सेंकते दिखाई दिए.

दरअसल जब टीम इंडिया यहां फील्डिंग कर रही थी, तब मोहाली का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पर था और यहां शीत लहर चल रही थीं. ऐसे में खिलाड़ियों को भी ठंड महसूस हो रही थी और वे मैच से पहले ही मैदान पर अपने हाथ जेब में डाले दिख रहे थे ताकि हाथों को वे गर्म रख सकें. इसके अलावा उन्होंने टीम इंडिया की जर्सी वाले स्वेटर भी पहने हुए थे.

Rohit Sharma using hot water bag due to heavy cold in Mohali.#INDvsAFG #Vamika #AFGvsIND #BabarAzam #ViratKohli #Earthquakes #ShaheenAfridi #BycottMaldives #Bitcoin pic.twitter.com/zP6vBMT8dU

— Kashur (@kashur_007) January 11, 2024