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संजू-अभिषेक का बल्ला गरजा, दूसरे टी20 में भारत ने अफगानिस्तान को चटाई धूल

भारत ने दूसरे टी20 में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है. संजू सैमसन ने 57 रन बनाए, वहीं नितीश रेड्डी ने अच्छी गेंदबाज करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए और प्लेयर ऑफ द मैच चुन लिए गए.

Written by: Gargi Santosh
Published: September 15, 2026, 11:08 PM IST
संजू-अभिषेक का बल्ला गरजा, दूसरे टी20 में भारत ने अफगानिस्तान को चटाई धूल
भारत की तरफ से नितीश रेड्डी ने सबसे अच्छी गेंदबाज की, उन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए. (Photo from IANS)
  • भारत ने दूसरे T20I में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया
  • अफगानिस्तान ने 159 रन बनाए और भारत से नितीश रेड्डी ने 3 विकेट झटके
  • संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों ने मिलकर 88 रन बनाए
  • संजू सैमसन ने 22 गेंदों में 57 रन ठोके, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे

IND vs AFG 2nd T20: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ मंगलवार को खेले गए दूसरे T20 में टीम इंडिया ने 7 विकेट से मैच जीत लिया. इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 8 विकेट खोकर 159 रन बनाए. इसके जवाब में भारत ने 14.5 ओवर में यह लक्ष्य पूरा कर लिया. इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है. अब सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला गुरुवार (17 सितंबर) को इसी मैदान पर खेला जाएगा.

शुरुआत में ही लड़खड़ाई अफगानी टीम

इस मुकाबले में अफगानिस्तान की शुरुआत खराब रही. 1.3 ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज बिना खाता खोले ही आउट हो गए. इसके बाद, कप्तान इब्राहिम जादरान ने सेदिकुल्लाह अटल के साथ दूसरे विकेट के लिए 51 रन जोड़कर टीम को संभाला. हालांकि, जादरान 37 रन बनाकर आउट हुए और इसके बाद अफगानिस्तान की पारी फिर से लड़खड़ा गई. एक समय ऐसा आया था कि 100 रन तक पहुंचते-पहुंचते टीम के 6 बल्लेबाज गिर चुके थे. आखिर में मोहम्मद नबी ने 20 और राशिद खान ने 28 रन बनाकर टीम को 159 रन तक पहुंचाया.

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नितीश रेड्डी की गेंदबाजी ने बल्लेबाजों को किया परेशान

भारत की तरफ से नितीश रेड्डी ने सबसे अच्छी गेंदबाज की, उन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए और ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ बन गए. वहीं अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई को 1-1 सफलता मिली. 160 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने जबरदस्त शुरुआत दी. दोनों ने महज 38 गेंदों में 88 रन जोड़कर मैच को भारत के पक्ष में कर दिया. इस बार अभिषेक ने 19 गेंदों में 39 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 2 चौके शामिल थे.

संजू सैमसन ने दिखाई तूफानी, 22 गेंदों में 57 रन

अभिषेक के बाद, संजू सैमसन ने अपना तूफानी अंदाज दिखाया. उन्होंने सिर्फ 22 गेंदों में 57 रन ठोक दिए, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. संजू के आउट होने के बाद ईशान किशन ने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ 22 गेंदों में 24 रन जोड़े. अय्यर 11 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद ईशान ने तिलक वर्मा के साथ 25 गेंदों में 40 रन की साझेदारी कर भारत को जीत दिला दी. ईशान ने 23 गेंदों में 38 रन बनाए, जबकि तिलक 14 गेंदों में 15 रन बनाकर नाबाद रहे. बता दें अफगानिस्तान के लिए राशिद खान ने 3 विकेट लिए.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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