VIDEO: विराट कोहली से गले लगने के लिए फैन ने सुरक्षा में लगाई सेंध, पुलिस ने धर दबोचा

इंदौर: भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने रविवार को अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मुकाबले से 429 दिनों के बाद इस फॉर्मेट में अपनी वापसी की. इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में विराट ने 29 रन की उपयोगी पारी खेली. अपनी इस पारी में उन्होंने 16 गेंदों का सामना करते हुए पांच चौके लगाए. कोहली को देखने के लिए स्टेडियम में फैंस बेताब थे. लेकिन एक फैन ने उस समय हद ही कर दी जब उसने विराट से मिलने के लिए स्टेडियम में छलांग लगा दी. अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले के दौरान एक शख्स सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में जा घुसा और उसने विराट को गले लगा लिया. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

यह मामला उस समय का है, जब अफगानिस्तान की टीम बल्लेबाजी कर रही थी और विराट सीमा रेखा पर फील्डिंग कर रहे थे. अफगानिस्तान की पारी के 18वें ओवर के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अपना ओवर फेंक रहे थे. इस ओवर की चार गेंदें फेंके जाने के बाद वह शख्स अचानक से विराट कोहली के पास आ पहुंचता है.

IND vs AFG:T20I सीरीज जीत के बाद गर्व से चौड़ा हुआ रोहित शर्मा का सीना, इन प्लेयर्स की तारीफ में पढ़े कसीदे

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि वह सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में आ पहुंचता है और फिर पहले विराट के पैरों को टच करता है और फिर उनसे गले लग जाता है. विराट भी उस शख्स को गले लगा लेता है. लेकिन इसके बाद तभी सिक्योरिटी वहां आ जाती है और उस शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देती है. रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और उसे तुकोगंज पुलिस थाने भेज दिया है.

My wish of hugging Virat Kohli got fulfilled today ❤️pic.twitter.com/r0B8ZjE0Ui https://t.co/vjCWSPyY9e

— Aarav (@sigma__male_) January 14, 2024