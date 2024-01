IND vs AFG 3rd T20I: तीसरे टी20 के लिए बेंगलुरु पहुंची टीम इंडिया, सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप पर नजरें

बेंगलुरु: अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया (India vs Afghanistan 3rd T20I) सोमवार शाम को बेंगलुरु पहुंच गई. भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 मुकाबला बुधवार को बेंगलुरु के एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम (M.Chinnaswamy Stadium) में खेला जाएगा. भारतीय टीम शुरुआती दोनों मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाए हुई है और ऐसे में उसकी कोशिश तीसरे मैच को भी जीतकर 3-0 से सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर लगी हुई है. दूसरे टी20 के बाद कप्तान रोहित शर्मा और उनके कई साथी, जिनमें शुभमन गिल, मुकेश कुमार, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव शामिल हैं, सभी को बेंगलुरु एयरपोर्ट से बाहर आते देखा गया, जहां फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए तैयार थी.

एयरपोर्ट पर भारतीय खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत किया गया. 17 जनवरी यानी के बुधवार को अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और अंतिम टी20 मैच से दो दिन पहले कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया को बेंगलुरु पहुंचते देखा गया. टीम के होटल जाने से पहले, खिलाड़ियों का हवाई अड्डे पर भारतीय क्रिकेट फैंस द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया. बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के बेंगलुरु पहुंचने का वीडियो शेयर किया है.

Indore ✈️ Bengaluru#TeamIndia in town for the 3⃣rd & final T20I 👏 👏#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/xKKRi6yf9W

— BCCI (@BCCI) January 15, 2024