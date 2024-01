IND vs AFG: रोमांच की पराकाष्ठा के बीच खेल भावना को लेकर आपस में भिड़े रोहित शर्मा और मोहम्मद नबी? जानें क्या है MCC का नियम?

बेंगलुरु: भारत और अफगानिस्तान के बीच बुधवार को बेंगलुरु के एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया तीसरा और अंतिम T20I मुकाबला (IND vs AFG 3rd T20I) रोमांच की पराकाष्ठा को पार कर गया. इस मैच में एक नहीं बल्कि दो बार सुपर ओवर हुआ और इस मैच में दर्शकों का पूरा पैसा वसूल कर दिया. हालांकि रोमांचक मैच में जीत का सेहरा भारत के सिर सजा और मेजबान टीम ने दूसरे सुपर ओवर (Super Overs Drama) में मैच को अपने नाम कर लिया. मैच के दौरान कई बार जमकर ड्रॉमा हुआ और बीच-बीच में दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ते नजर आए. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी मैच के दौरान अपना अपना आपा खो बैठे और खेल भावना को लेकर अफगान खिलाड़ी मोहम्मबद नबी (Rohit Sharma vs Mohammed Nabi heated argument) से जा भिड़े.

दरअसल, मैच के मैच के पहले सुपर ओवर में अफगानिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद नबी और रहमानुल्लाह गुरबाज बल्लेबाजी कर रहे थे. वहीं,भारतीय तेज गेंदबाज मुकेश कुमार मैच का पहला सुपर ओवर फेंक रहे थे. उनके ओवर की आखिरी गेंद नबी के बल्ले से नहीं लगी और विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों में चली गई. इसी बीच, दोनों बल्लेबाज रन लेने के लिए दौड़ पड़े कि तभी सैमसन ने गेंद को अंडर-आर्म थ्रो किया. और गेंद नबी के पैर से लगकर लॉन्ग ऑन की दिशा में चली गई.

इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने अतिरिक्त रन का मौका देखते हुए दौड़ लगा दी. यह देखकर कप्तान रोहित शर्मा बहुत नाराज हुए. वह दौड़कर नबी के पास गए और इस बात पर आपत्ति जताई कि गेंद उनके (नबी) की टांग से लगकर गई थी और उसके बाद भी वह रन चुरा रहे हैं.

नबी ने तब कहा कि वह न तो गेंद की लाइन में आए हैं और न ही उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है. ऐसे में रन लेना उनका अधिकार है. इसके बीच रोहित और नबी (Rohit Sharma vs Mohammed Nabi) के बीच जमकर बहस होने लगी. इसके बाद रोहित गुस्से में मैदान से बाहर से चले गए. अंपायर ने इसे बाई के रन करार दिए. इस गेंद पर अफगानिस्तान को बाई के तीन रन मिले.

Virat Kohli and Rohit Sharma expressed dissatisfaction with Mohammed Nabi being charged for two additional runs when the ball struck him.

– When that deflection from Ben Stokes’s bat can give England a WC trophy then it should be 3 runs !!!

I stand in support of Nabi in this… pic.twitter.com/Xi2fqlt4QM

— Swapnil Vats (@iamswapnilvats) January 17, 2024