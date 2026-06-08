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IND vs AFG: भारत के सामने टेस्ट में घुटनों पर आया अफगानिस्तान- पारी और 300 रनों से हारा मैच, शुभमन गिल की टीम ने रचा नया इतिहास

टेस्ट इतिहास में यह पारी और रनों के अंतर के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले भारत की सबसे बड़ी जीत वेस्टइंडीज के खिलाफ दर्ज थी.

Written by: Arun Kumar
Published: June 8, 2026, 4:02 PM IST
India Beat Afghanistan
भारत ने अफगानिस्तान को हराया @BCCI/x

भारत के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच खेलने आई अफगानिस्तान की टीम तीसरे ही दिन यह मैच हार गई है. टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी शक्तियों में एक भारत के सामने अफगान टीम के बल्लेबाज दोनों पारियां मिलाकर भी 100 ओवर नहीं खेल पाए. भारत ने उस इस टेस्ट मैच में पारी और 300 रनों से मात दी है. टेस्ट इतिहास में यह (पारी और रनों के अंतर के लिहाज से) भारत की सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले भारत की सबसे बड़ी टेस्ट जीत साल 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ दर्ज की थी, जब भारत ने राजकोट टेस्ट पारी और 272 रनों के अंतर से जीता था.

इस टेस्ट में भारत ने यहां टॉस जीकतर पहले बैटिंग करते हुए 564/8 के विशाल स्कोर पर अपनी पहली पारी घोषित की थी. अफगानिस्तान की टीम इसके जवाब में पहली पारी 58.4 ओवर में सिर्फ 152 रनों पर सिमट गई. पहली पारी के आधार पर भारत को 412 रनों की विशाल बढ़त हासिल हुई थी. ऐसे में उसने मेहमान टीम को फॉलोऑन खिला दिया. अपनी दूसरी पारी में अफगान टीम 35.5 ओवर में सिर्फ 112 रनों पर सिमट गई.

और पढ़ें: भारत की प्लेइंग XI पर बोले रोहित शर्मा, स्पिनर-पेसर्स मसला नहीं, कंडीशंस महत्वपूर्ण

इस मैच में भारत की ओर से अपने डेब्य कर रहे मानव सुथार ने पहली पारी में (6/33), जबकि दूसरी पारी में (1/29) कुल 7 विकेट अपने नाम किए. दूसरी पारी में फॉलोऑन खेलने उतरी अफगानिस्तान को सेदिकुल्लाह अटल और अब्दुल मलिक ने सधी हुई शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 42 रन जोड़े. अब्दुल 8 रन बनाकर आउट हुए, तो अटल 80 गेंदों में 42 रन बनाने के बाद वॉशिंगटन सुंदर का शिकार बने.

गुरबाज दूसरी पारी में भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 24 रन बनाकर आउट हुए. पहली पारी में अर्धशतक लगाने वाले रहमत शाह दूसरी इनिंग में 13 रन ही बना सके. कप्तान शाहिदी 5 रन ही बना सके, तो अजमतुल्लाह उमरजई 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

विकेटकीपर-बल्लेबाज अफसर जजई 8 रन बनाकर आउट हुए, तो खरोटी सिर्फ 6 रन ही बना सके. मोहम्मद सलीम बिना खाता खोले आउट हुए और अशरफ चोटिल होने की वजह से बल्लेबाजी करने नहीं उतरे. दूसरी पारी में वॉशिंगटन सुंदर ने बेहतरीन गेंदबाजी रते हुए 4 विकेट अपने नाम किए, जबकि कुलदीप यादव ने 3 विकेट झटके. मोहम्मद सिराज और मानव सुथार ने 1-1 विकेट चटकाया.

इससे पहले, भारत ने केएल राहुल (100 रन) और शुभमन गिल (126 रन) की शतकीय पारी के बूते पहली पारी 8 विकेट खोकर 564 रन बनाने के बाद घोषित की. साई सुदर्शन (81 रन), ऋषभ पंत (81 रन) और वॉशिंगटन सुंदर (नाबाद 52) ने भी अर्धशतकीय पारी खेली.

(एजेंसी से)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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