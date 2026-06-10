  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Ind Vs Afg Odi Hardik Pandya Injured Again Might Miss Odi Series Against Afghanistan

IND vs AFG: फिट होकर टीम इंडिया में लौटे हार्दिक पांड्या ने फिर बढ़ाई टेंशन, अफगानिस्तान के खिलाफ हो सकते हैं बाहर

हार्दिक पांड्या हाल ही में पीठ की चोट से जूझ रहे थे उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने हरी झंडी दी थी. अब उनके फिर से चोटिल होने की खबरें हैं...

Written by: Arun Kumar
Published: June 10, 2026, 4:24 PM IST
Hardik Pandya india
हार्दिक पांड्या @Instagram

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) को हाल ही में बेंगलुरु में स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) की मेडिकल टीम से अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने की इजाजत मिली थी. अब एक बार फिर उनके चोटिल होने की खबरें आ रही हैं. पांड्या के पैर में निगल बताया जा रहा है, जिसके चलते वह आगामी वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं.

दरअसल, हार्दिक के पैर में निगल (हल्की चोट) है, जिसके कारण उनका वनडे सीरीज में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है. आईपीएल 2026 के दौरान पीठ में ऐंठन की वजह से हार्दिक मुंबई इंडियंस की ओर से कुछ मुकाबले खेलते नजर नहीं आए थे. हार्दिक 2 जून से बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में मौजूद थे. माना जा रहा था कि हार्दिक को वनडे सीरीज खेलने के लिए सीओई की तरफ से हरी झंडी मिल जाएगी.

और पढ़ें: IND vs AFG: रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को CoE से मिली हरी झंडी, अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेंगे वनडे सीरीज

हार्दिक सीओई में फिटनेस टेस्ट के दौरान पूरी तरह से फिट नजर आए थे. उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने के साथ-साथ फील्डिंग ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया था. हालांकि, यह निगल उन्हें हाल ही में हुआ है, जिसके कारण उनका 13 जून से शुरू हो रही वनडे सीरीज में खेल पाना मुश्किल नजर आ रहा है.

सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ‘आईएएनएस’ को बताया, ‘हार्दिक पांड्या को सीओई ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए हरी झंडी दे दी थी. हालांकि, अब पता चला है कि उनके पैर में हल्की चोट लग गई है और उन्हें रिकवरी में कुछ हफ्ते लगेंगे.’

सूत्र ने आगे कहा, ‘इसका मतलब है कि वह अब वनडे सीरीज के लिए पूरी तरह से फिट नहीं हो पाएंगे और सीओई में अपने रिहैब पर ध्यान देंगे.’ हार्दिक अगर इस सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं होंगे, तो यह भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका हो सकता है. बल्लेबाजी के साथ-साथ हार्दिक गेंदबाजी भी करते हैं. हार्दिक 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए भारतीय टीम की योजनाओं का अहम हिस्सा हैं.

हार्दिक ने अपना आखिरी वनडे मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेला था. इसके बाद से उन्होंने कोई भी एकदिवसीय मुकाबला नहीं खेला है. हार्दिक का यह इंतजार और भी लंबा हो गया है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि हार्दिक इंग्लैंड के खिलाफ जुलाई में होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज तक फिट हो पाते हैं या नहीं. हार्दिक से पहले विराट कोहली भी हैमस्ट्रिंग की इंजरी के कारण एकदिवसीय सीरीज से बाहर हो चुके हैं. कोहली के स्थान पर यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया गया है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.