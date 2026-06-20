IND vs AFG: प्रसिद्ध का 'पंजा', यशस्वी का शतक, भारत ने अफगानिस्तान को 3-0 से किया क्लीन स्वीप

IND vs AFG Match Highlights: भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि उसे दुनिया की सबसे मजबूत वनडे टीमों में क्यों गिना जाता है. अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारत ने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली. खास बात यह रही कि शुभमन गिल की कप्तानी में यह उनकी पहली वनडे सीरीज जीत है.
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत खराब थी. टीम ने सिर्फ 36 रन पर 4 विकेट गंवा दिए, इसके बाद कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी और अजमतुल्लाह ओमरजाई ने पारी को संभाला. दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 105 रन की अहम साझेदारी हुई. ओमरजाई ने 56 गेंदों में 50 रन बनाए, जबकि शाहिदी ने 131 गेंदों में 102 रन बनाए. इसके बावजूद पूरी टीम 44.2 ओवर में 218 रन पर सिमट गई.
भारतीय गेंदबाजों ने पूरे मैच में अफगानिस्तान पर दबाव बनाए रखा. मैच में सबसे ज्यादा चर्चा प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर हुई, जिन्होंने सिर्फ 23 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए. उनके अलावा गुरनूर बरार, प्रिंस यादव और हर्ष दुबे ने भी अहम विकेट हासिल किए. शुरुआती झटकों की वजह से अफगान टीम बड़े स्कोर की तरफ नहीं बढ़ सकी और अंत में 218 रन पर सिमट गई.
219 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया. रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 170 रन की शानदार साझेदारी की. रोहित ने 69 गेंदों में 79 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. इसके बाद जायसवाल ने अपनी लय बरकरार रखी और श्रेयस अय्यर के साथ नाबाद साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिला दी. जायसवाल ने अपने करियर के छठे वनडे में दूसरा शतक जड़ते हुए 86 गेंदों में नाबाद 110 रन बनाए.
इससे पहले टीम इंडिया ने एकमात्र टेस्ट मैच पारी और 300 रन के बड़े अंतर से जीता था. वनडे सीरीज में पहला मैच 7 विकेट से और दूसरा मुकाबला 170 रन से जीतने के बाद तीसरे मैच में भी बड़ी जीत दर्ज कर क्लीन स्वीप पूरा किया. इस प्रदर्शन ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारतीय टीम युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के संतुलन के साथ लगातार मजबूत होती जा रही है.
(इनपुट-एजेंसी के साथ)
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