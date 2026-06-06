IND vs AFG: कौन हैं मानव सुथार? जिन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ मिला डेब्यू का मौका, किस खिलाड़ी से मिली टेस्ट कैप

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच की शनिवार से चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शुरुआत हो गई है. भारत ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है. दिन के दूसरे सेशन का खेल जारी है और भारत ने 45 ओवर का खेल पूरा होने तक 2 विकेट पर 185 रन बना लिए हैं. इस दौरान केएल राहुल (74*) और कप्तान शुभमन गिल (3*) रन बनाकर क्रीज पर हैं. इस मुकाबले में मानव सुथार भारत की ओर से अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं. वह भारत के 319वें टेस्ट खिलाड़ी बने हैं यह खास नंबर उनकी टेस्ट कैप पर हमेशा लिखा रहेगा.
23 वर्षीय मानव सुथार बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज (ऑर्थोडॉक्स स्पिनर) हैं. वह बल्ले से भी अहम योगदान देने की काबिलियत रखते हैं. मानव घरेलू क्रिकेट में राजस्थान की ओर से खेलते हैं. उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना डेब्यू साल 2022 में किया था. वह अब तक 29 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 25.76 की औसत से 129 विकेट निकाल चुके हैं. इस मैच में सीनियर ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को आराम दिया गया था, उन्हें चयनकर्ताओं ने 15 सदस्यीय टीम में भी जगह नहीं थी. ऐसे में सुथार को जडेजा का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट माना जा सकता है.
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Manav Suthar reflects on his dream moment of receiving the #TeamIndia Test Cap
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— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
लिस्ट A क्रिकेट में अभी तक खेले 25 मुकाबलों में मानव ने 34 विकेट चटकाए हैं. साल 2023 में हुए वनडे वर्ल्ड कप में नेट गेंदबाज के तौर पर मानव ने अपनी घूमती गेंदों से विराट कोहली और रोहित शर्मा को खासा परेशान किया था. गेंद के साथ-साथ मानव बल्ले से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. 29 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में मानव ने 945 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं, लिस्ट-ए क्रिकेट में भी वह 350 रन बना चुके हैं.
कुलदीप यादव से डेब्यू कैप पाने वाले मानव आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए नजर आए थे. मानव को 4 मुकाबलों में खेलने का मौका मिला था, जिसमें उन्होंने 2 विकेट झटके थे. मानव अपनी घूमती गेंदों के दम पर अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को खासा तंग कर सकते हैं.
मानव साल 2021 के बाद भारत की ओर से डेब्यू करने वाले पहले स्पेशलिस्ट स्पिन गेंदबाज हैं. भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ तीन स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतरी है. मानव के अलावा, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर को भी प्लेइंग इलेवन में रखा गया है. वहीं, तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है.
केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (C), ऋषभ पंत (WK), ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा
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