IND vs AFG: वनडे सीरीज से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा फिटनेस टेस्ट

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में जगह तो मिली है लेकिन वह इस सीरीज में खेलेंगे या नहीं इसका फैसला फिटने टेस्ट के बाद होगा.

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रोहित शर्मा और विराट कोहली @ICC/Instagram

टीम इंडिया के दो सीनियर दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा का अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में खेलने तय नहीं दिख रहा है. दोनों खिलाड़ी अब भारतीय टीम के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही एक्टिव हैं. ये दोनों टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. इस सीरीज से पहले दोनों खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होगा. इसके बाद ही उनके खेलने पर फैसला लिया जाएगा.

दोनों खिलाड़ियों का स्टारडम इतना है कि भारतीय फैन्स चाहते हैं कि अब वे सभी वनडे मैचों में खेलते दिखाई दें, लेकिन टीम मैनेजमेंट और बोर्ड की नीति के अनुसार दोनों का वर्कलोड मैनेजमेंट और फिटनेट भी अहम है. दोनों हाल ही में आईपीएल का हिस्सा रहे हैं. इस दौरान रोहित शर्मा को कुछ फिटनेस संबंधी इश्यू हुए थे, जिसके चलते वह कुछ मैचों से बाहर भी रहे थे. वहीं फाइनल तक खेले विराट कोहली की हैम्स्ट्रिंग में भी खिंचाव की खबरें हैं.

इस बीच अफगानिस्तान के खिलाफ शनिवार से शुरू हो रहे टेस्ट मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय टीम के सहायक कोच रयान टेन डोएशेट ने रोहित शर्मा और विराट कोहली पर बयान दिया. टेन डोएशेट ने कहा, ‘विराट या रोहित जैसे खिलाड़ी जब टीम से बाहर होते हैं, तो यह बड़ी खबर होती है. हम इन खिलाड़ियों की फिटनेस जांचेंगे, और हमारे पास अब यह तय करने के लिए कुछ दिन हैं कि क्या वे खेलने और टीम का हिस्सा बनने के लिए काफी फिट हैं? उसी के अनुसार बदलाव किए जाएंगे. रोहित और विराट के बारे में जैसे ही मेडिकल टीम कोई फैसला लेगी, वैसे ही आधिकारिक जानकारी दे दी जाएगी.’

डोएशेट ने उन केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों के मुद्दे पर भी अपनी राय दी, जो चोटिल होने के बावजूद आईपीएल के आखिरी चरणों में खेलते रहे. इस सहायक कोच ने कहा, ‘मुझे लगता है कि यह हर खिलाड़ी के लिए अलग-अलग बात है. भारत के नजरिए से देखें तो हम चाहते हैं कि जब खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय ड्यूटी पर हों, तो वे अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हों. इसलिए, हर खिलाड़ी के मामले को अलग-अलग तरीके से संभालना जरूरी है.’

उन्हों ने कहा, ‘मैं इस बात को समझता हूं कि यह इन खिलाड़ियों के लिए साल का एक बहुत ही अहम समय होता है. आईपीएल एक शानदार घरेलू टूर्नामेंट है. इसलिए यह इन दोनों चीजों के बीच संतुलन बनाता है. मुझे लगता है कि पिछले आईपीएल में खिलाड़ियों पर जितना काम का बोझ था (या कम से कम अनुबंधित खिलाड़ियों के एक बड़े हिस्से पर) उसे देखते हुए, हमने काफी अच्छा काम किया है, और चोटें तो लगती ही रहती हैं.’

उन्होंने कहा, ‘आप खिलाड़ियों को न खिलाकर उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते, लेकिन हमें निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल के अहम हिस्सों की पहचान करनी होगी और यह पक्का करना होगा कि हमारे बेहतरीन खिलाड़ी चोट-मुक्त रहें. और जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, तो वे शारीरिक रूप से बेहतरीन स्थिति में हों.’

बता दें अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को जगह दी गई है, लेकिन फिटनेस की समस्या की वजह से तीनों का वनडे सीरीज में खेलना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है.

(एजेंसी: आईएएनएस)