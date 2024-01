Hindi Cricket Hindi

IND vs AFG: 0 पर आउट होकर भी Rohit Sharma ने नाम की खास सेंचुरी, पुरुष क्रिकेट में कोई नहीं ऐसा

रोहित शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ भले 0 पर आउट हो गए लेकिन वह 100 टी20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. वह दुनिया के इकलौते पुरुष क्रिकेटर हैं.

मोहाली T20I में रोहित शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ @PTI

Rohit Sharma Special Record in T20I- नई दिल्ली. गुरुवार को अफगानिस्तान (IND vs AFG T20i) के खिलाफ टी20I मैच खेलने उतरे रोहित शर्मा (Rohit Sharma) बगैर खाता खोले रन आउट हो गए थे. लेकिन मैच के बाद एक खास रिकॉर्ड ने उनका दिन बना दिया. टीम इंडिया के मैच जीतते (Most win in T20I Cricket) ही रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल के नए और खास क्लब में एंट्री कर दी, जहां अभी तक कोई और पुरुष क्रिकेटर नहीं पहुंचा है. वह 100 T20I मैच जीतने वाले दुनिया के इकलौत पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं.

100 टी20 इंटरनेशनल मैच जीतने की फेहरिस्त में फिलहाल दुनिया का कोई दूसरा क्रिकेटर उनके आसपास भी नहीं है. नंबर 2 पर हमवतन विराट कोहली (Virat Kohli) का नाम आता है लेकिन वह फिलहाल 73 मैचों ही जीत का हिस्सा बने हैं, जो रोहित के 100 जीत के क्लब से 27 जीत दूर हैं. मोहाली में पंजाब क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम पर खेले गए 3 T20I मैचों की सीरीज के पहले मैच में रोहित ने यह खास मुकाम अपने नाम किया.

T20I क्रिकेट के पुरुष फॉर्मेट में रोहित 100 मैच जीतने वाले भले इकलौते खिलाड़ी हों लेकिन महिला पुरुषों को मिलाकर बात करें तो इस क्लब में यहां पहले से 3 महिला क्रिकेटर मौजूद हैं. इस फॉर्मेट में डैनी वाइट सबसे ज्यादा (111) जीत का हिस्सा रही हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की एलीसा हीली और एलिस पैरी (100) भी 100 जीत के रिकॉर्ड पर पहले से ही खड़ी हैं. अब रोहित ने इनके बराबर पहुंच गए हैं.

वैसे तो टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के लिए यह मैच बहुत खास था क्योंकि भारतीय टीम जून में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले आखिरी टी20 सीरीज खेल रही है. रोहित इस फॉर्मेट में 14 महीनों के वनवास के बाद लौटे हैं.

ऐसे में वह टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स को यह संदेश देना चाहते थे कि वह आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम की रणनीतियों में बिल्कुल फिट बैठते हैं लेकिन पारी की दूसरी ही गेंद पर वह साथी बल्लेबाज शुभमन गिल के साथ दौड़ने में सही तालमेल नहीं रख पाए और उन्हें रनआउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा.

पुरुष क्रिकेट में सबसे ज्यादा T20I मैच जीतने वाले खिलाड़ी

रोहित शर्मा: 100

शोएब मलिक: 86

विराट कोहली: 73

मोहम्मद हफीज: 70

मोहम्मद नबी: 70