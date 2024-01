IND vs AFG- Sanju Samson गोल्डन डक पर OUT, सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल

बेंगलुरु. T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में अपनी जगह तलाश रहे विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) ने एक बार फिर अफने फैन्स को निराश किया है. अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जा रही टी20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में उन्हें पहली बार मौका मिला था और वह यहां बिना खाता खोले आउट हो गए. संजू के पास इस मैच में खुद को साबित करने का शानदार मौका आया था. भारतीय टीम 21 रनों पर ही 3 विकेट गंवा चुकी थी और संजू से यहां टीम को पारी संभालने की उम्मीद थी. लेकिन वह पहली ही गेंद पर खराब शॉट खेलकर आउट हो गए.

स्कोरबोर्ड पर कुल 22 रन ही थे, जब संजू चौथे विकेट के रूप में आउट होकर चलते बने. इसके बाद युवा लेफ्टहैंडर बल्लेबाज रिंकू सिंह (Rinku Singh) ने अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाकर टीम को संभाला. दोनों ने 5वें विकेट के लिए 190 रनों की अविजित साझेदारी कर स्कोरबोर्ड पर 212 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. लेकिन संजू ने अपनी उम्मीदों को यहां धोकर रख दिया.

इससे पहले 29 वर्षीय संजू साउथ अफ्रीका दौरे पर अपने करियर का पहला इंटरनेशनल शतक ठोककर आए थे. उनका यह शतक वनडे मैच में आया था, जिसके बाद उन्हें मौजूदा टी20 सीरीज में मौका नहीं मिला तो कई जानकार हैरान थे. लेकिन सीरीज के आखिरी मैच में टीम मैनेजमेंट ने उन्हें खिलाया तो वह एक बार फिर खुद को साबित करने से चूक गए.

इसके बाद फैन्स सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं. कुछ तो यह कह रहे हैं कि ऐसी बैटिंग करने वाले संजू को प्लेइंग XI में तो क्या 15 खिलाड़ियों के दल में भी नहीं होना चाहिए. बता दें जैसे ही टॉस के वक्त कप्तान रोहित शर्मा ने बताया कि संजू सैमसन को आज खिलाया जा रहा है स्टेडियम में आई दर्शकों की भीड़ ने जोरदार हल्ला कर उनके इस ऐलान का स्वागत किया था.

इस फैन ने लिखा- राजस्थान का तो मोय मोय हो गया.

अब संजू के पक्ष में कौन क्या कहेगा!

फ्लॉप होने पर ऐसा होता है…

I can’t understand why this Sanju Samson is still in team, he don’t deserve any chance now 😵‍💫

— Chad Bhoi 🗿 (Parody) (@mard_tweetwala) January 17, 2024