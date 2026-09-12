'खिलाड़ियों को संभालने का उनका तरीका... '- गौतम गंभीर की कोचिंग पर क्या बोले श्रेयस अय्यर?

भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हेड कोच गौतम गंभीर के साथ उनके अच्छे कामकाजी रिश्ते से आने वाले समय में साफ बातचीत और आक्रामक रवैये को बढ़ावा मिलेगा. भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 13 सितंबर (रविवार) को खेला जाना है.
इससे पहले 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए कप्तान और मेंटॉर के तौर पर साथ मिलकर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का खिताब जीतने वाले अय्यर ने टीम में स्पष्टता लाने के लिए हेड कोच की आक्रामक सोच और हर खिलाड़ी को संभालने के तरीके को अहम बताया. इस जोड़ी की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही थी.
भारत को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि, इसके बाद भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया था, जिसमें सीओई के क्रिकेट हेड वीवीएस लक्ष्मण ने अंतरिम हेड कोच की भूमिका निभाई थी.
अय्यर ने शनिवार को मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘मुझे लगता है कि उनकी सोच बहुत आक्रामक है. वह ऐसे व्यक्ति हैं जो मैदान पर उतरते ही हमेशा जीतना चाहते हैं. वह चाहते हैं कि हर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करे, जो एक कोच के तौर पर स्वाभाविक भी है. इसी वजह से वह टीम में बहुत भरोसा और आत्मविश्वास जगाते हैं, और हर खिलाड़ी को पता होता है कि उनकी भूमिका क्या है और उन्हें क्या करना है.’
भारतीय टी20 कप्तान ने आगे कहा, ‘इसी वजह से मुझे लगता है कि कोचिंग स्किल्स के मामले में ये सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और खिलाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से संभालने का उनका तरीका बहुत शानदार है. टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हर खिलाड़ी के साथ आपके ऐसे रिश्ते हों, क्योंकि हम सभी अलग-अलग तरह के हैं और आपको किसी खास खिलाड़ी को समझने की जरूरत होती है.’
अय्ययर ने कहा, ‘हम दोनों, यानी मैं और गौतम गंभीर, ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां हमें खिलाड़ियों को समझने और यह जानने की जरूरत होती है कि वे टीम के लिए कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं. हम जितने ज्यादा मैच जीतेंगे, एक-दूसरे को उतना ही बेहतर ढंग से जान पाएंगे. मैंने पहले भी कोलकाता नाइट राइडर्स में उनके साथ काम किया है. मुझे अच्छी तरह पता है कि उनका दिमाग कैसे काम करता है और उनका तरीका क्या होगा.’
अफगानिस्तान की चुनौती को देखते हुए, जिसके कई खिलाड़ी आईपीएल में खेलने की वजह से भारतीय परिस्थितियों से अच्छी तरह परिचित हैं, श्रेयस अय्यर ने कहा कि टीम को ज्यादा आगे की नहीं सोचनी चाहिए. उनका मानना है कि भारत को हर मैच पर ध्यान देते हुए एक-एक कदम आगे बढ़ना होगा.
उन्होंने कहा, ‘देखिए, हम एक-एक मैच पर ध्यान देंगे. हमें भविष्य के बारे में अधिक सोचने की जरूरत नहीं है. हम पहले मैच के बारे में सोच रहे हैं. हमें पता है कि अफगानिस्तान एक अच्छी टीम है, और पिछले कुछ दिनों में हमारी तैयारी भी अच्छी रही है. खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म और अच्छे माइंडसेट में हैं. इसी वजह से हमें वर्तमान में रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि जब समय आए तो हम अच्छा प्रदर्शन करें. एशियन गेम्स से पहले, हमें एक बहुत अच्छी टीम के खिलाफ खेलने का शानदार मौका मिला है. इसी कारण एक बेहतरीन मुकाबले की उम्मीद है. हम अपनी पूरी क्षमता से खेलेंगे.’
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