IND Vs AFG T20: अफगानिस्तान के साथ दूसरे T-20 से पहले भारत को झटका! वरुण चक्रवर्ती टीम से बाहर- जानें वजह

IND Vs AFG T20 Series: चोट की वजह से वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakaravarthy) का 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स (Asian Games) में भी खेलना बहुत मुश्किल है.

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चोट की वजह से वरुण चक्रवर्ती का 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स में खेलना बहुत मुश्किल है. (File Photo: IANS)

IND Vs AFG T20 Series: अफगानिस्तान के साथ जारी टी-20 सीरीज के बीच भारत को बड़ा झटका लगा है. भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakaravarthy) साइड स्ट्रेन की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. इसके बाद उनका आने वाले एशियन गेम्स में भी खेलना मुश्किल लग रहा है. वरुण चक्रवर्ती हाल ही में हैमस्ट्रिंग इंजरी से उबरे थे, जो उन्हें जुलाई में इंग्लैंड टूर पर लगी थी. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में एक विकेट लिया था, जिसे भारत ने आराम से जीता था. वरुण ने अपने चार ओवर में सिर्फ 16 रन खर्च किये थे.

एशियन गेम्स में खेलना भी मुश्किल!

TOI ने BCCI के एक सोर्स के हवाले से बताया, ‘यह एक नई इंजरी है. MRI से पता चला है कि यह साइड स्ट्रेन है. वह सीरीज से बाहर हो गए हैं और एशियन गेम्स में उनके खेलने की उम्मीद कम है.’ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इंजरी मैनेजमेंट हाल ही में खिलाड़ियों के बार-बार चोटिल होने की वजह से जांच के दायरे में आया है. चक्रवर्ती इस ट्रेंड का एक और उदाहरण हैं.

कब शुरू हो रहा एशियन गेम्स?

नई चोट की वजह से वरुण चक्रवर्ती का 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स में खेलना बहुत मुश्किल है. भारत 28 सितंबर को जापान के निशिन में अपने एशियन गेम्स शुरू करने से पहले 22 सितंबर को जापान के खिलाफ एक ऐतिहासिक T20 मैच भी खेलेगा.

सीरीज से पहले, भारत के पेसर हर्षित राणा फिटनेस के आधार पर टीम में होने के बावजूद अफगानिस्तान सीरीज और एशियन गेम्स के लिए समय पर फिट नहीं हो पाए. उनकी जगह यश ठाकुर को शामिल किया गया. स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह, ऑल-राउंडर नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर भी हाल ही में चोटों से उबरे हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा और तीसरा T20 मैच दिल्ली में मंगलवार और गुरुवार को खेला जाएगा.