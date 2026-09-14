EnglishHindi

IND Vs AFG T20: अफगानिस्तान के साथ दूसरे T-20 से पहले भारत को झटका! वरुण चक्रवर्ती टीम से बाहर- जानें वजह

IND Vs AFG T20 Series: चोट की वजह से वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakaravarthy) का 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स (Asian Games) में भी खेलना बहुत मुश्किल है.

Written by: Parinay Kumar
Published: September 14, 2026, 7:50 PM IST
Varun Chakaravarthy
चोट की वजह से वरुण चक्रवर्ती का 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स में खेलना बहुत मुश्किल है. (File Photo: IANS)

IND Vs AFG T20 Series: अफगानिस्तान के साथ जारी टी-20 सीरीज के बीच भारत को बड़ा झटका लगा है. भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakaravarthy) साइड स्ट्रेन की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. इसके बाद उनका आने वाले एशियन गेम्स में भी खेलना मुश्किल लग रहा है. वरुण चक्रवर्ती हाल ही में हैमस्ट्रिंग इंजरी से उबरे थे, जो उन्हें जुलाई में इंग्लैंड टूर पर लगी थी. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में एक विकेट लिया था, जिसे भारत ने आराम से जीता था. वरुण ने अपने चार ओवर में सिर्फ 16 रन खर्च किये थे.

एशियन गेम्स में खेलना भी मुश्किल!

TOI ने BCCI के एक सोर्स के हवाले से बताया, ‘यह एक नई इंजरी है. MRI से पता चला है कि यह साइड स्ट्रेन है. वह सीरीज से बाहर हो गए हैं और एशियन गेम्स में उनके खेलने की उम्मीद कम है.’ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इंजरी मैनेजमेंट हाल ही में खिलाड़ियों के बार-बार चोटिल होने की वजह से जांच के दायरे में आया है. चक्रवर्ती इस ट्रेंड का एक और उदाहरण हैं.

और पढ़ें: अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, वैभव को फिर मौका; रिंकू-हार्दिक बाहर

कब शुरू हो रहा एशियन गेम्स?

नई चोट की वजह से वरुण चक्रवर्ती का 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स में खेलना बहुत मुश्किल है. भारत 28 सितंबर को जापान के निशिन में अपने एशियन गेम्स शुरू करने से पहले 22 सितंबर को जापान के खिलाफ एक ऐतिहासिक T20 मैच भी खेलेगा.

सीरीज से पहले, भारत के पेसर हर्षित राणा फिटनेस के आधार पर टीम में होने के बावजूद अफगानिस्तान सीरीज और एशियन गेम्स के लिए समय पर फिट नहीं हो पाए. उनकी जगह यश ठाकुर को शामिल किया गया. स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह, ऑल-राउंडर नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर भी हाल ही में चोटों से उबरे हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा और तीसरा T20 मैच दिल्ली में मंगलवार और गुरुवार को खेला जाएगा.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.