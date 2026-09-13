अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ा अफगानिस्तान, 22 गेंदों में जड़ी फिफ्टी; 7 विकेट से पहला T20I जीता भारत

टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले T20I में 7 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई है. अभिषेक शर्मा की 32 गेंदों पर 82 रन की तूफानी पारी ने भारत को जीताने में मदद की.

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अभिषेक ने सिर्फ 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और मैदान पर चौकों-छक्कों की बारिश की. (Photo from IANS)

भारत ने पहले T20I में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया

अभिषेक शर्मा ने मात्र 22 गेंदों में अर्धशतक जड़कर 82 रन बनाए

ईशान किशन ने भी 33 गेंदों पर 42 रन की बड़ी पारी खेली

भारत ने 157 रन का लक्ष्य सिर्फ 13.4 ओवर में हासिल कर लिया

IND vs AFG T20I: भारत ने पहले T20I मुकाबले में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रविवार को खेले गए इस मैच में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 156/8 रन बनाए. इसके जवाब में भारत ने अभिषेक शर्मा की 82 रनों की तूफानी पारी के दम पर 13.4 ओवर में ही 157/3 बनाकर मैच अपने नाम कर लिया. बता दें अभिषेक ने सिर्फ 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और मैदान पर चौकों-छक्कों की बारिश की.

पावरप्ले में ही अभिषेक ने मचाई तबाही

157 रन का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया. संजू सैमसन ने चौका-छक्का लगाकर तेवर दिखाए, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिक सके. इसके बाद अभिषेक शर्मा ने मोर्चा संभाला. उन्होंने मुजीब उर रहमान के खिलाफ इनसाइड-आउट शॉट से शुरुआत की और फिर उमरजई व फारूकी पर जमकर हमला बोला. फारूकी के एक ओवर में भारत ने 26 रन बटोरे और पावरप्ले में ही 82 रन बना डाले.

22 गेंदों में अभिषेक की फिफ्टी, राशिद को भी दिया जवाब

अभिषेक शर्मा ने राशिद खान के खिलाफ शानदार छक्का लगाया और फिर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका जड़ा. इसके बाद, नूर अहमद की गेंद को वाइड लॉन्ग-ऑन के ऊपर से छक्के के लिए भेजा. अभिषेक ने 32 गेंदों में 82 रन बनाए, उन्होंने अपना 12वां T20I अर्धशतक सिर्फ 22 गेंदों में पूरा किया।.हालांकि, बाद में मोहम्मद नबी की फुल टॉस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में लॉन्ग-ऑन पर कैच आउट हो गए.

ईशान ने दिया अभिषेक का साथ

अभिषेक ही नहीं ईशान किशन ने भी 33 गेंदों में 42 रन बनाए और लक्ष्य को आसान बना दिया. बाद में वह भी नबी की गेंद पर आउट हुए, जिसके बाद श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा ने टीम को जीत तक पहुंचाया. इससे पहले अफगानिस्तान की ओर से अजमतुल्लाह उमरजई ने नाबाद 64 और मोहम्मद नबी ने 33 रन बनाए थे. भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने 3/19 और वरुण चक्रवर्ती ने 1/16 लिया.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)