Watch VIDEO: 'मोए-मोए..' गाने पर विराट कोहली के डांस ने लूटी महफिल- वीडियो वायरल

बेंगलुरु: भारतीय क्रिकेट टीम का अफगानिस्तान के खिलाफ बेंगलुरु के एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया तीसरा और अंतिम मुकाबला T20I मेंस क्रिकेट के इतिहास में सुपर पन्नों में दर्ज हो गया. इस ऐतिहासिक टी20 मैच में एक नहीं बल्कि दो-दो सुपर ओवर देखने को मिले. भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा (नाबाद 121) और रिंकू सिंह (नाबाद 69) के बीच 190 रनों की साझेदारी की बदौलत 212/4 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में अफगानिस्तान भी 20 ओवरों में 212/6 का स्कोर बमाने में कामयाब रहा और मुकाबला सुपर ओवर में चला गया. दिलचस्प बात यह थी कि पहला सुपर ओवर भी टाई हो गया और फिर मैच का नतीजा दूसरे सुपर ओवर में जाकर निकला.

‘मोए-मोए..’ गाने पर विराट कोहली के डांस ने लूटी महफिल

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 मैच जैसे ही टाई हुआ, वैसे ही बेंगलुरु के एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम में डीजे पर ‘मोए-मोए..’ गाना बजने लगा. इस दौरान विराट के साथ कुछ भारतीय खिलाड़ी स्टेडियम में ही मौजूद थे और तभी विराट इस गाने पर सिग्नेचर स्टेप करने लगे. किंग कोहली यह हरकत कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है. मोए-मोए इंस्टाग्राम पर वायरल एक गाना है.

Wth virat was doing that moye moye step 😭🤌🏻❤️#ViratKohli #Abhiya pic.twitter.com/9QZLqwVOfz

