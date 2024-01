VIDEO: 'सुपरमैन' विराट कोहली की फील्डिंग बना मैच का टर्निंग प्वॉइंट, देखिए कैसे हवा उड़कर टीम इंडिया को हार से बचाया

बेंगलुरु: अफगानिस्तान के खिलाफ बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले (IND vs AFG 3rd T20I) में विराट कोहली अपने करियर में पहली बार गोल्डन डक का शिकार हो गए. लेकिन किंग कोहली ने अपनी मैदान पर फील्डिंग में सबका दिल जीत लिया. पूर्व भारतीय कप्तान विराट को सबसे फिट खिलाड़ियों में शूमार किया जाता है और 35 साल के कोहली ने बुधवार को इसे साबित भी करके दिखाया. विराट ने अपनी फील्डिंग के दौरान बाउंड्री पर हवा में उड़कर एक ऐसे शॉट को रोक दिया, जोकि सीधे छक्के के लिए जा रही थी. उनकी इस फील्डिंग को देखकर अब फैंस भी विराट को ‘सुपरमैन’ कहने लगे हैं.

तीसरे टी20 मैच में अफगानिस्तान की टीम भारत से मिले 213 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी. पारी के 17वें ओवर में करीम जन्नत और गुलबदीन नायब बल्लेबाजी कर रहे थे और और गेंद वॉशिंगटन सुंदर के हाथो में थी. जन्नत ने 16.5 ओवर में गेंद को मैदान के बाहर लगभग पहुंचा ही दिया थी कि तभी सीमा रेखा पर मुस्तैद कोहली ने हवा में छलांग लगाकर हाथ से ही इस गेंद को बाउंड्री के अंदर धकेल दिया. विराट ने सुपरमैन की तरह हवा में उड़कर इस गेंद पर कैच लपक लिया था, लेकिन नीचे गिरते समय वह अपना बैलेंस खो बैठे. इसके बावजूद वह गेंद को अंदर धकेलने में सफल रहे.

IND Vs AFG: रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, MS Dhoni को पीछे छोड़ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की

विराट ने इसके साथ ही अपनी अद्भुत फील्डिंग ((Virat Kohli Fielding) से अपनी टीम के लिए पांच रन बचा लिए. अगर वह ये सिक्स नहीं रोकते तो फिर मैच सुपर ओवर में नहीं जाता और अफगान टीम कब के जीत गई होती, लेकिन कोहली की ये फील्डिंग मैच का टर्निंग प्वॉइंट साबित हुआ. विराट ने इसके बाद भी उस सम गजब की फील्डिंग की जब उन्होंने आवेश खान की गेंद पर 38 मीटर की दौड़ लगाते हुए नजीबुल्लाह जादरान का हैरतअंगेज कैच लपक लिया. उनकी इस फील्डिंग को देखकर बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के दर्शक खुशी से झूम उठे.

Excellent effort near the ropes!

How’s that for a save from Virat Kohli 👌👌

Follow the Match ▶️ https://t.co/oJkETwOHlL#TeamIndia | #INDvAFG | @imVkohli | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/0AdFb1pnL4

— BCCI (@BCCI) January 17, 2024