IND vs AFG: तूफानी शतक लगाकर अभिषेक शर्मा बोले- फ्लॉप रहूं या हिट, नहीं बदलेगा अंदाज

भारतीय टी20 टीम के विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे मैच में शतक जमाकर कहा कि वह ऐसा हाई रिस्क खेल ही खेलते रहेंगे. उन्होंने इसका श्रेय टीम मैनेजमेंट को दिया.

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अफगानिस्तान के खिलाफ शतक जमाने के बाद फैन्स का अभिवादन स्वीकार करते हुए अभिषेक शर्मा @ANI

अफगानिस्तान के खिलाफ 3 पारियों में अभिषेक शर्मा ने ठोके 229 रन

30 बॉल में ठोका शतक, ICC फुल मेंबर्स देशों में यह सबसे तेज

हिट रहें या फ्लॉप, ऐसे ही दबदबे वाला खेल खेलेगी टीम इंडिया

अभिषेक बोले- बीते 2 साल में टीम में बदला है कल्चर

गुरुवार को अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा ने तूफानी बैटिंग करते हुए बेहतरीन शतक जमा दिया. उनके शतक की बदौलत भारत ने 221 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम सिर्फ 94 रनों पर ढेर हो गई और टीम इंडिया ने 127 रनों से जीत दर्ज करते हुए अफगानिस्तान का 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से सूपड़ा साफ कर दिया. इस सीरीज में सबसे ज्यादा 229 रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज और मैच में शतक जमाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया.

ICC फुल मेंबर्स में यह सबसे तेज शतक

नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेली गई इस सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में अभिषेक ने सिर्फ 34 बॉल की अपनी पारी में 108 रन ठोके. उन्होंने इस दौरान सिर्फ 30 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा कर लिया था. उन्होंने इस पारी में अपनी फिफ्टी पहली 16 गेंदों में ही पूरी कर ली थी, जो किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा जमाई गई सबसे तेज फिफ्टी भी है. इसके अलावा ‘फुल मेंबर’ देश के बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड है.

अभिषेक बोले- नहीं बदलूंगा बैटिंग का स्टाइल

इस 26 वर्षीय बल्लेबाज ने इस मैच के बाद बताया कि सीरीज में उनकी यह गजब की फॉर्म गेंदबाजों की लिहाज से की गई बारीक तैयारी का नतीजा है. इसके साथ उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अगर उनकी या उनकी टीम की एक या दो सीरीज खराब (फ्लॉप) भी चली जाएं तो भी टीम के अटैकिंग बैटिंग स्टाइल में बदलाव नहीं होगा.

ऐसे करते हैं तैयारी

मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में अभिषेक ने कहा, ‘सब कुछ उस प्रक्रिया पर निर्भर करता है, जिसे मैं हर सीरीज से पहले अपनाता हूं. मेरे लिए यह बहुत जरूरी है कि मैं किसके खिलाफ खेलने जा रहा हूं और कौन-से गेंदबाज होंगे? इसलिए, एक बल्लेबाज के तौर पर मेरे लिए हमेशा प्रक्रिया ही अहम रही है. मैं पावरप्ले का इस्तेमाल कैसे करूंगा, पावरप्ले में मुझे कौन गेंदबाजी करेगा, और फिर 7वें या 8वें ओवर में क्या होगा? ये चीजें मेरे लिए बहुत खास होती हैं.’

विस्फोटक अंदाज में ही खेलेगी टीम इंडिया

कभी-कभी मिलने वाली हार या खराब प्रदर्शन की चिंताओं को दरकिनार करते हुए, अभिषेक ने कहा कि टीम हर तरह की परिस्थितियों में विरोधियों पर हावी होने के अपने लंबे समय के लक्ष्य को लेकर एकजुट है. उन्होंने कहा, ‘हम बीते 2 वर्षों से ऐसा कर रहे हैं. एक या दो खराब सीरीज से बैटिंग यूनिट के तौर पर हमारी पहचान तय नहीं होगी, क्योंकि हम वर्ल्ड कप से पहले पूरे साल दबदबा बनाए रखना चाहते थे, चाहे हम किसी के भी खिलाफ खेल रहे हों, लेकिन मुझे लगता है कि एक बल्लेबाज और क्रिकेटर के तौर पर, कभी-कभी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल और हम सब जिस तरह से सोचते हैं, वह मायने रखता है.

कप्तान और कोच को भी दिया श्रेय

इस लेफ्टहैंड बल्लेबाज ने कहा, ‘मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है. क्योंकि उस समय हमें एक साथ मिलकर सिर्फ अगले गेम पर ध्यान देना होता है और अपना दबदबा बनाए रखना होता है.’ उन्होंने कहा, ‘जब आप किसी खास तरीके से खेलना चाहते हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि कप्तान और कोच आपके साथ हों, क्योंकि आपको मैनेजमेंट, कोच और कप्तान से भी भरोसा मिलना चाहिए. इसलिए मुझे लगता है कि उन्हीं की वजह से हम कई वर्षों से ऐसा कर रहे हैं, और उम्मीद है कि हम इसे आगे भी जारी रखेंगे.’

विरोधी पर दबदबा बनाना ही हमारा मकसद

मैदान के हर कोने में रन बनाने की अपनी काबिलियत पर अभिषेक ने कहा, ‘मेरे लिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी खास एरिया तक सीमित रहना चाहिए. बस गेंद को देखो और उसके हिसाब से खेलो. मेरे लिए यह पहले दिन से ही बहुत आसान रहा है. मैं बस जाकर खुलकर खेलना चाहता हूं, और गेंद पर जबरदस्ती शॉट नहीं मारना चाहता. मैं बस गेंद को देखकर उस पर शॉट मारना चाहता हूं, और आने वाले सभी मुकाबलों में भी मेरे लिए यही आसान तरीका रहेगा, लेकिन आप हमेशा यह नहीं कह सकते कि आप बहुत अच्छा ही खेलेंगे. हमारी टीम में जो कल्चर बन रहा है, उसमें हमें दबदबा बनाना है और पावरप्ले का फायदा उठाना है, इसलिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है.’

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)