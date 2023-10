World Cup में जारी है Team India का विजयी अभियान, रोहित-विराट के तूफान में उड़ा अफगानिस्तान- लगी रिकॉर्ड्स की झड़ी

कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की रिकॉर्डतोड़ शतकीय पारी की मदद से भारत ने विश्व कप 2023 के अपने दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान को 8 विकेट से मात दी. अफगानिस्तान के लिए 273 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की ओर से रोहित शर्मा ने 84 गेंदो पर 16 चौकों और पांच छक्कों की मदद से 131 रन की पारी खेली. जिसकी मदद से भारत ने 35 ओवर में मैच खत्म किया.

इस शतक के साथ रोहित विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. रोहित ने तीन वनडे विश्व कप टूर्नामेंट्स में कुल 7 शतक बनाए हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में पांच छक्के लगाकर रोहित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक सिक्स लगान वाले बल्लेबाज भी बन गए.

Also read: Rohit Sharma ने रचा इतिहास, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज बने

रोहित के अलावा सलामी बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) ने 47 (47) की शानदार पारी खेली लेकिन अर्धशतक पूरा करने से पहले ही राशिद खान के शिकार बने. उनके अलावा विराट कोहली (Virat Kohli) ने 56 गेंदो पर 55 की अर्धशतकीय पारी खेली और श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) 25 (23) रन बनाकर नाबाद रहे.

2⃣ in 2⃣ for #TeamIndia!

Virat Kohli with the winning runs as India chase down the target with 15 overs to spare

Scorecard https://t.co/f29c30au8u#CWC23 | #TeamIndia | #INDvAFG | #MeninBlue pic.twitter.com/ZrmSTSxA4H

— BCCI (@BCCI) October 11, 2023