IND Vs AGF: अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम में 4 अनफिट खिलाड़ी क्यों? ये प्लेयर्स होते बेहतर विकल्प

IND Vs AGF: अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में कुछ अनफिट खिलाड़ी चुने गए हैं. उसे लेकर लोग चयनकर्ताओं पर सवाल उठा रहे हैं.

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अनफिट खिलाड़ियों पर उठे सवाल. (Image: IANS)

भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी सीरीज

अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में होंगे मैच

टीम के सेलेक्शन पर उठ रहे सवाल

IND Vs AGF: भारत और अफगानिस्तान के बीच टी-20 सीरीज खेली जानी है. सीरीज के मैच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में 13, 15 और 17 सितंबर को खेले जाएंगे. इसके लिए बीते मंगलवार यानी एक सितंबर 2026 को टीम की घोषणा भी कर दी गई है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम का ऐलान हुआ है. टीम में 4 ऐसे खिलाड़ियों को जगह दी गई है जो अनफिट हैं. ये चार खिलाड़ी ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा हैं.

अनफिट खिलाड़ियों को मौका

ये चारों खिलाड़ी फिट होने की स्थिति में ही खेल पाएंगे. अब सवाल यह है कि विकल्प होते हुए भी अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने अफगानिस्तान सीरीज के लिए अनफिट खिलाड़ियों को क्यों चुना? फिट हो जाने की स्थिति में भी खिलाड़ियों को अपनी रिदम में आने के लिए समय चाहिए होता है. अन्यथा इंजरी का खतरा बना रहता है. नितीश रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, वाशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा के करियर पर नजर डालें तो इन चारों खिलाड़ियों का करियर अब तक इंजरी से बुरी तरह प्रभावित रहा है. ऐसे में इन्हें बोर्ड द्वारा पूरा समय दिया जाना चाहिए था, ताकि वापसी के बाद इनके लिए इंजरी की संभावना कम रहे. भारत में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनका आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन रहा है. उनके पास अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी है. उन्हें मौका दिया जा सकता था.

इन खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए थी टीम में जगह

टीम जसप्रीत बुमराह की जगह भुवनेश्वर कुमार, वाशिंगटन सुंदर की जगह क्रुणाल पांड्या, नितीश कुमार रेड्डी की जगह मोहम्मद सिराज या मयंक यादव और हर्षित राणा की जगह प्रिंस यादव को मौका दिया जा सकता था. सिराज, मयंक और भुवनेश्वर के आने से टीम की तेज गेंदबाजी मजबूत होती, जो अफगान सीरीज में काफी जरूरी होगी. इन चारों खिलाड़ियों को मौका देने का बीसीसीआई के पास सुनहरा मौका था, लेकिन बोर्ड ने इनके अवसर कम करने के साथ ही अनफिट खिलाड़ियों को मौका देकर कहीं न कहीं उनकी फिटनेस को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है.

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी*, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा*. स्पष्ट कर दें कि स्टार अनफिट खिलाड़ियों के साथ लगा हुआ है. (इनपुट: आईएएनएस)