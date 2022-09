Ind Vs Aus 1st T20: रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम मंगलवार को ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ पहला टी-20 मैच खेलने उतरेगी. यह मैच मोहाली में खेला जाएगा. टी-20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ तीन मैचों की सीरीज भारतीय टीम के लिए काफी अहम मानी जा रही है. हाल ही में संपन्न हुए एशिया कप में टीम इंडिया का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा जितना सोचा जा रहा था. जडेजा के बाहर होने के बाद से ही टीम बेहतर प्लेइंग इलेवन की खोज में है और हो सकता है कि इस सीरीज में टीम की यह कमी दूर हो सके.Also Read - सचिन तेंदुलकर के शतकों के शतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकते हैं विराट कोहली : रिकी पॉन्टिंग

कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ टी-20 वर्ल्ड कप से पहले अपने बेस्ट प्लेइंग इलेवन की खोज में हैं. ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज इस दिशा में काफी अहम. भारत इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को पटखनी देता है तभी जाकर टीम में पॉजिटिव थिंकिंग आएगी. हाल ही में संपन्न हुए एशिया कप 2022 में भारत के खराब अभियान ने कुछ गंभीर सवाल खड़े किए थे, लेकिन चयनकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया में टी20 विश्व कप के लिए लगभग एक ही टीम चुनी है. मतलब साफ है कि रोहत शर्मा और राहुल द्रविड़ की जोड़ी को यह लगता है कि यही टीम उन्हें टी-20 का खिताब जिता सकती है. Also Read - Chandigarh University video Case: तीन आरोपियों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया

पूरे एशिया कप में रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपनिंग करने उतरे थे. लेकिन कुछ मैचों को छोड़ दिया जाए तो दोनों बेहतर शुरुआत दिलाने में नाकामयाब रहे थे. अंतिम मैच में टीम ने केएल राहुल और विराट कोहली को यह जिम्मा दिया था. फिर दोनों ने शतकीय साझेदारी निभाई थी. इसी मैच में कोहली के बल्ले से उनका 71वां अंतरराष्ट्रीय शतक निकला. तभी से लोग यह मांग कर रहे हैं कि कोहली को ही ओपनिंग का जिम्मा दिया जाए. अब देखने होगा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ ओपनिंग करने कौन उतरता है. Also Read - भारत एशिया कप हार गया क्योंकि फॉर्म में नहीं थे विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल : पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर

#TeamIndia had their first training session ahead of the #INDvAUS series at the IS Bindra Stadium, Mohali, yesterday.

Snapshots from the same 📸📸 pic.twitter.com/h2g0v85ArH

— BCCI (@BCCI) September 19, 2022