IND vs AUS, 2nd ODI : जब एक ओवर में दो बार आउट हुए Shreyas Iyer; मैदान पर आकर वापस लौटे KL Rahul

भारत और ऑस्ट्रेलया के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच के दौरान टीम इंडिया ने कई कीर्तिमान बनाए. भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill), सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) और रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने कई पर्सनल रिकॉर्ड बनाए, वहीं टीम इंडिया ने 399/5 का स्कोर बनाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना सर्वोच्च वनडे स्कोर दर्ज किया. इस बीच भारत के मध्यक्रम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के साथ कुछ ऐसा हुआ जो क्रिकेट के मैदान पर शायद ही कभी हुआ हो.

इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मैच के दौरान अय्यर भारतीय पारी के 31वें ओवर में एक नहीं बल्कि दो बार आउट हुए. जिस वजह से भारतीय कप्तान केएल राहुल को दो बार पवेलियन ये मैदान तक का चक्कर लगाना पड़ा.

तेज गेंदबाज सीन एबॉट के ओवर की तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने सामने की तरफ शॉट हवा में खेला, जिसे गेंदबाज ने ही कैच कर लिया. इसके बाद मैदानी अंपायर ने श्रेयस अय्यर को आउट करार दिया.

श्रेयस अय्यर आउट होने के बाद मैदान से बाहर चले गए और केएल राहुल बल्लेबाजी करने मैदान पर आए. लेकिन इसके बाद तीसरे अंपायर ने रीप्ले में देखा कि एबॉट के कैच पकड़ने के बाद गेंद जमीन को छू गई थी यानि कि ये कैच सही नहीं था और अय्यर को जीवनदान मिला.

Shreyas Iyer was not given out on Sean Abbott’s catch. pic.twitter.com/hrT5fzmtI0

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 24, 2023