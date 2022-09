सूर्यकुमार यादव (69) और विराट कोहली (63) के अर्धशतक और दोनों के बीच शतकीय साझेदारी से भारत ने रविवार को यहां तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर तीन मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 187 रनों का लक्ष्य दिया था.Also Read - HIGHLIGHTS IND vs AUS 3rd T20I: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर 2-1 से जीती सीरीज

सूर्यकुमार यादव ने 36 बॉल की अपनी पारी में 5 चौके और 5 छक्कों की मदद से ये बेहतरीन 69 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 48 बॉल में 3 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 63 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई. इन दोनों के अलावा अंत में हार्दिक पांड्या ने भी 25 रनों की शानदार पारी खेली. Also Read - राफेल नडाल ने किया खुलासा रोजर फेडरर के संन्यास पर क्यों हुए थे इतने भावुक?

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टिम डेविड (27 गेंद 54 रन, 6X4, 4X2) और कैमरन ग्रीन (21 गेंद में 52 रन, 3X6, 4×7) के तूफानी अर्धशतकों से 7 विकेट पर 186 रन बनाए. डेविड ने डेनियल सैम्स (20 गेंद में नाबाद 28, 6X2, 4X1) के साथ 7वें विकेट के लिए 68 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. Also Read - India vs Australia, 3rd T20I Dream11 Prediction : करो या मरो के मुकाबले में किन 11 खिलाड़ियों पर भरोसा करेंगी भारत, ऑस्ट्रेलिया की टीमें

