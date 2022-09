भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हैदराबाद में आयोजित होने वाले तीसरे मैच के लिए जिमखाना मैदान में टिकटों की बिक्री हो रही थी कि यहां फैन्स की भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके चलते पुलिस को स्थिति को काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा. इस घटना में 4 लोगों के घायल होने की खबर हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.Also Read - हार्दिक पांड्या और बेन स्टोक्स! कौन है बड़ा ऑलराउंडर? राशिद लतीफ की राय जान लीजिए

पुलिस ने बताया कि धक्का-मुक्की होने के कारण कुछ लोग असहज महसूस करने लगे जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं. 25 सितंबर यानी रविवार को यह मैच हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित होना है. इस मैच के टिकट खरीदने के लिए सैकड़ों क्रिकेट प्रेमी जिमखाना मैदान पर पहुंचे हुए थे.

#Update: 20 injured. 7 Shifted to yashoda Hospital Secunderabad. They have minor injuries. Treated at out patient level and kept for observation.

Paytm on Thursday opened counter at Gymkhana grounds- to sell tickets for the #IndiaAustralia match on 25th Sept

@NewsMeter_In pic.twitter.com/U0r1ejd7F4

— @Coreena Enet Suares (@CoreenaSuares2) September 22, 2022