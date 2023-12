Hindi Cricket Hindi

Ind Vs Aus 4th T20 Live When And Where To Watch Live Telecast Live Streaming Online On Jio App And Sports 18 Network India Vs Australia 5 Match T20i Series

IND vs AUS 4th T20i: कब, कहां देख सकते हैं भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे मैच की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट

भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आज रायपुर में चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में भिड़ेंगी. भारत इस सीरीज में 2-1 से आगे है. कब और कहां देख सकते हैं इस मैच की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग...

भारत ऑस्ट्रेलिया, 4th T20i LIVE

India vs Australia 4th T20i in Raipur, Chhattisgarh live starts at 7.00pm IST: रायपुर. भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें शुक्रवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में भिडेंगी. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खेल रहा भारत इस सीरीज में 2-1 से आगे है और वह आज का मैच जीतकर सीरीज पर यहीं कब्जा करना चाहेगी, जबकि दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम गुवाहाटी में मिली जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी.

ऑस्ट्रेलिया आज का मैच जीतकर सीरीज को 2-2 की बराबरी पर लाना चाहेगी. हालांकि कंगारू टीम यहां कुछ कमजोर जरूर हुई है क्योंकि उसकी पिछली जीत के नायक ग्लेन मैक्सवेल समेत कई खिलाड़ी स्वदेश लौट चुके हैं. इनके अलावा मार्कस स्टोइनिस, जोश इंग्लिस, स्टीव स्मिथ और एडम जाम्पा भी अब टीम के साथ नहीं हैं.

दूसरी ओर भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर जुड़ गए हैं, जो वनडे वर्ल्ड कप के दौरान गजब की फॉर्म में दिखाई दिए थे. इससे पहले से ही जोरदार बैटिंग कर रही टीम इंडिया को और भी ताकत मिलेगी. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास अभी टिम डेविड, क्रिस ग्रीन, ट्रैविस हेड और मैच शॉर्ट जैसे युवा खिलाड़ी हैं. इनके दम पर ऑस्ट्रेलिया कमाल दिखाना चाहेगी.

वैसे भी इस सीरीज में अभी तक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिले हैं और ऐसे में इस मैच के भी रोमांचक होने के पूरे आसार हैं. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का मजा आप मुफ्त में उठा सकते हैं. यहां जाने- मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट से जुड़े सभी अपडेट्स…

Here’s all you need to know about India vs Australia, 4th T20I

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की सीरीज का चौथा T20 मैच कब खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का चौथा टी20I मैच शुक्रवार (01 दिसंबर 2023) को खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का चौथा टी20I कहां खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का चौथा टी20I रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का चौथा टी20I कितने बजे खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का चौथा टी20I भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के चौथे टी20I मैच में कितने बजे टॉस होगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के चौथे टी20I मैच में टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे होगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के चौथे टी20I मैच की Live Telecast कहां देख सकते हैं?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के चौथे टी20I मैच का लाइव प्रसारण Sports 18 और कलर सिनेप्लेक्स पर देखा जा सकेगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के चौथे टी20I मैच की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के चौथे टी20I मैच की live streaming आप Jio App पर मुफ्त देख सकते हैं.

