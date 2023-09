IND vs AUS सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 16 साल के भारतीय गेंदबाज के खिलाफ किया अभ्यास

मोहाली, 21 सितंबर | समीर खान (Sameer Khan) सिर्फ पांच फीट के हैं और कुछ महीने पहले ही 16 बरस के हुए हैं. कपूरथला के इस 11वीं कक्षा के छात्र ने हालांकि गुरुवार को नेट सेशन के दौरान ऑस्ट्रेलिया के छह फीट चार इंच लंबे मार्कस स्टोइनिस (Marcus Stoinis) को काफी परेशान किया.

समीर ने लगभग 20 मिनट तक स्टोइनिस को बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी की और यह देखना शानदार था कि स्कूल के एक बच्चे ने अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज को परेशान किया. स्टोइनिस ने कई बार इस युवा तेज गेंदबाज को कहा, ‘‘अच्छी गेंदबाजी.’’

समीर ने नेट सेशन के बाद कहा, ‘‘आज मैंने स्टोइनिस को पगबाधा भी किया. कोच ने मुझे किसी खास लाइन पर गेंदबाजी करने के लिए नहीं कहा था लेकिन मैंने अपनी स्वाभाविक गेंदबाजी की. उनको पीछे के पैर पर खेलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी. मैंने गेंद डाली और ऊपर डाली. थोड़ा फंस रहे थे वह.’’

समीर को पंजाब के अंडर-19 खिलाड़ियों की संभावित सूची में जगह मिली है और उन्हें पिछले दो दिन से स्थानीय होटल में रखा गया है जिससे कि वह ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को गेंदबाजी कर सकें.

कपूरथला में चादर बेचने वाले के बेटे समीर ने कहा, ‘‘कल मैंने लंबे समय तक स्टीव स्मिथ को गेंदबाजी की. यह शानदार अनुभव था. बहुत अच्छा लगा. उन्होंने कहा कि अच्छी गेंदबाजी की.’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम चार भाई और एक बहन हैं और मेरे माता-पिता खेल में आगे बढ़ने के मेरे फैसले का पूरी तरह से समर्थन करते हैं. मैं पंजाब टी20 लीग में खेल चुका हूं और मुझे सात मैच खेलने का मौका मिला जिसमें मैंने पांच विकेट चटकाए.’’

Just a lazy couple of hours in the nets for Steve Smith #INDvAUS pic.twitter.com/EApRSnemfK

— cricket.com.au (@cricketcomau) September 20, 2023