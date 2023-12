बेन मैकडरमॉट ने रविवार, 3 दिसंबर को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए 5 मैचों की T20I सीरीज के पांचवें और अंतिम T20I मैच में आवेश खान की गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ा जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ऑस्ट्रेलिया के रन-चेज के चौथे ओवर के दौरान मैकडरमोट ने एक ऐसा तेजतर्रार शॉट लगाया जिससे गेंद स्टेडियम की छत पर पहुंच गई. आवेश खान की मिडिल स्‍टंप पर बैक ऑफ लेंथ गेंद को फाइन लेग पर मारने के लिए मैकडरमोट ने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को इतनी अच्छी तरह से टाइम किया कि गेंद स्‍टेडियम की छत पर पहुंच गई. मैकडरमॉट के इस शानदार छक्के को देख स्टेडियम में बैठे दर्शक ही नहीं बल्कि आवेश खान भी हैरान रह गए. इस छक्के के बाद ऑन फील्ड अंपायर्स को नई गेंद मंगवानी पड़ी ताकि गेम फिर से शुरु किया जा सके.

बेन मैकडरमॉट का ये छक्का 98 मीटर लंबा था जो इस T20I सीरीज का दूसरा सबसे लंबा छक्का रहा. इससे पहले रिंकू सिंह ने रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में 100 मीटर लंबा छक्का जड़ सनसनी मचा दी थी. उन्होंने 36 गेंदों पर 5 छक्कों की मदद से 54 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. ऑस्ट्रेलिया 6 रनों से मैच हारने के साथ ही सीरीज भी 1-4 से गंवा दी. भारत ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद आठ विकेट पर 160 रन बनाए. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 8 विकेट पर 154 रन ही बना सकी.

!

Ben Mcdermott sends it soaring out of the ground #INDvAUS #IDFCFirstBankT20ITrophy #JioCinemaSports pic.twitter.com/uk3zQZAlod

— Sports18 (@Sports18) December 3, 2023