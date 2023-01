IND vs AUS: भारत दौरे से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, पहले टेस्ट में नहीं खेलेंगे मिचेल स्टार्क

भारत दौरे पर नौ फरवरी से शुरू होने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border-Gavaskar Trophy) से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है. अनुभवी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) ने पुष्टि की है कि वह चार मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच के लिए फिट नहीं हैं.

स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अवॉर्ड्स 2023 समारोह के दौरान अपनी फिटनेस पर अपडेट देते हुए इसकी जानकारी दी. उन्होंने कन्फर्म करते हुए कहा कि वह सीरीज के पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे. स्टार्क ने कहा, “मैं वापसी की राह पर हूं..अभी भी कुछ हफ़्ते और फिर शायद दिल्ली में लोगों से मिल सकूं..उम्मीद है कि हम पहला टेस्ट मैच जीत पाएंगे..मैं वहां के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच नौ से 13 फरवरी तक नागपुर में खेला जाना है. इसके बाद दोनों टीमें 17 से 21 फरवरी तक नई दिल्ली में दूसरा टेस्ट खेलेगी और अभी भी यह कन्फर्म नहीं है कि स्टार्क दिल्ली टेस्ट में खेल पाएंगे या नहीं.